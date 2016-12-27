Банк «Восточный» объявил режим работы в новогодние праздники 2017 года

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Банк «Восточный» объявил режим работы в новогодние праздники 2017 года27 декабря 2016
В период новогодних каникул Банк «Восточный» будет работать по следующему расписанию:
31 декабря 2016 г. - отделения работают до 16.00 местного времени
1-4 января 2017 г. - выходные дни
5-6 января 2017 г. - по режиму рабочего (буднего) дня
7-8 января 2017 г. - выходные дни
с 9 января 2017 г. - отделения работают в обычном режиме
Работа информационной службы банка
Информационная служба банка и Сервис по блокировке карт будут работать круглосуточно по телефону 8-800-100-7-100
Информация для заемщиков:
Если дата погашения по вашему кредиту или карте приходится на период с 1 по 04 января 2017 г., настоятельно рекомендуем произвести платеж до 30.12.2016 (включительно) во избежание возникновения просроченной задолженности.
Информация о работе Интернет - банка:
С 1 по 7 января 2017 г. Интернет-банк будет работать только в информационном режиме, платежи и переводы можно будет совершить только с 08.01.2017.