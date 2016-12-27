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Как работает ВТБ24 в новогодние каникулы 2017 года

В связи с празднованием Нового года и Рождества изменяется режим работы офисов ВТБ24 в период с 31 декабря 2016 г. по 8 января 2017 г.

31 декабря 2016 г. обслуживание физических и юридических лиц, включая кассовые операции, будет осуществляться по графику субботы. При этом рабочий день сокращается до 14.00 по местному времени.

Исключение составят офисы в г. Москве и Санкт-Петербурге:

· «ГУМ» (Москва, Красная площадь, д. 3, режим обслуживания физлиц - до 19:00);

· «Мега-Химки» (г.Химки, мкр.8, ул.Ленинградская, д.1 – до 16:30)

· офис «Пулково» в Санкт-Петербурге (Пулковское ш., д. 41, режим обслуживания физлиц — до 19.30, режим обслуживания в кассе - круглосуточно).

С 1 по 3 января, а также с 5 по 8 января 2017 г. обслуживание клиентов осуществляться не будет.

Исключение составят офисы:

· «ГУМ» (Москва, Красная площадь, д. 3, режим обслуживания физлиц 2-10 января - с 10.00 до 22.00);

· «Мега-Химки» (г. Химки, мкр.8, ул. Ленинградская, д.1, режим обслуживания физлиц 1 января – с 14:00 до 22:00; 2-8 января – с 10:00 до 20:00);

· офис «Пулково» в Санкт-Петербурге (Пулковское ш., д. 41, режим обслуживания физлиц - с 08.00 до 19.30, режим обслуживания в кассе - круглосуточно).

4 января 2017 г. обслуживание будет осуществляться в 157 офисах на территории РФ (режим работы и адрес офисов указан в приложении).

С 9 января 2017 г. обслуживание клиентов будет осуществляться в штатном режиме.