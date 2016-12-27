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Региональный Фонд микрофинансирования выдал 15 млн рублей предпринимателям Иркутской области

27 декабря 2016

Государственный некоммерческий Фонд микрофинансирования Иркутской области выдал первые займы предпринимателям на территории опережающего социально-экономического развития. Об этом сообщила начальник управления развития предпринимательства министерства экономического развития Иркутской области Регина Ходоева на пресс-конференции, посвященной созданию регионального Фонда в Приангарье. Участниками пресс-конференции стали директор Корпорации развития Иркутской области Анатолий Коляда, председатель Правления Фонда микрофинансирования Иркутской области  Яна Шевченко, член Совета Иркутского отделения «Деловая Россия»  Олег Яценко.

Региональный Фонд микрофинансирования Иркутской  области создан на базе Фонда поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Ангарского городского округа с участием Правительства Иркутской области в лице регионального министерства экономического развития и Корпорации развития Иркутской области. В  рамках  государственной  поддержки малого бизнеса с ноября 2016 года стартовала Программа микрофинансирования  регионального Фонда, согласно  которой  субъекты  малого  предпринимательства Иркутской области могут получить  микрозайм  в  размере  от  100 тысяч до  3 млн  рублей  под  ставку  10%.

По словам Регины Ходоевой, создание регионального Фонда микрофинансирования позволило получить равный доступ к займам по всей Иркутской области. До этого только 20% предпринимателей могли пользоваться таким механизмом поддержки: на 42 территориях региона работали лишь 22 микрофинансовые организации.

Кроме того, существовавшая диспропорция по капитализации муниципальных фондов не отвечала реальным потребностям предпринимателей в кредитных средствах. В связи с тем, что такая система показала себя неэффективной, Министерство экономического развития РФ прекратило предоставлять субсидии муниципальным МФО, помимо этого, с 2016 года  ЦБ России  взял курс на укрупнение микрофинансовых организаций, сообщает пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.

Деятельность регионального Фонда будет выстраиваться путем организации агентской сети с действующими муниципальными фондами и использованием  многофункциональных центров для бизнеса, для того, чтобы предприниматель в любом месте Иркутской области мог сдать документы на получение микрозайма.      

— С начала декабря 2016 года региональный Фонд выдал первые  займы на сумму 15 млн рублей предпринимателям территории опережающего социально-экономического   развития   в Усолье-Сибирском.   Также   займы  получили  предприниматели Зимы, Одинска, Ангарска. Активно формируют   заявки   бизнесмены   Усолья-Сибирского,  Тулуна,  Иркутска,  Байкальска,  Усть-Илимска  и  других  районов  области, — рассказала председатель Правления Фонда микрофинансирования Иркутской области Яна Шевченко.

 


/ СИА /




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