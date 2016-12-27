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Уровень 60 руб. за доллар до Нового года может стать реальностью

В четверг по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» снизился на 5,00 коп. (-0,08%), до 60,99 руб., курс евро – на 3,00 коп. (-0,05%), до 63,77 руб. Торговый объем в паре доллар/рубль составил $1,4 млрд, евро/рубль – 216,5 млн евро.

Центральный банк России с 27 декабря повысил официальный курс доллара США на 5,56 коп., до 60,9084 руб. Официальный курс евро был установлен на отметке 63,65604 руб., что выше предыдущего дня на 18,60 коп.

В понедельник 26 декабря биржи в Европе и США не работали по случаю празднования католического Рождества. Московская биржа не проводила торги по инструментам: USDRUB_TOD, USD_TODTOM, EURUSD_TOD, EURUSDTDTM, EURRUB_TOD, EUR_TODTOM. Также были остановлены торги на рынках нефти и золота.

В первой половине дня рубль получил поддержку от Банка России, который увеличил вливания валюты на денежный рынок, чтобы не допустить расширения объёма спекулятивных операций во время выплат внешнего долга. В понедельник ЦБ предоставил банкам в кредит $5 млрд в рамках валютного РЕПО на 28 дней. Спрос на валюту составил $6,4 млрд.

В пик налоговых платежей и закрытом нефтяном рынке курс доллара США снижался до 60,76 руб., курс евро – 63,49 руб. Из-за низких объёмов во второй половине дня рубль сдал позиции валютам. Курс доллара восстановился до 60,99 руб., евро – до 63,77 руб.

Во вторник торги по нефти открылись ростом. Баррель Brent торгуется по $55,07 (+0,10%). Черному золоту с технической точки зрения ничего не мешает вернуться к уровню $55,75. Рост ускорится при прохождении уровня $55,30.

Налоговый период завершился. После аукционов ЦБ в среду рубль получит поддержку от аукционов Минфина. Хоть риски к ослаблению рубля на тонком рынке существуют (подорожание золота на $5), на фоне дорожающей нефти на вторник рассматривается по доллару США возвращение к минимуму 60,47 руб. от 13 декабря 2016 года. По паре евро/рубль ждем прорыв зоны поддержки 63,42 – 63,49 и снижение курса до 63,30 руб.

Владислав Антонов, аналитик Альпари