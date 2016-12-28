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Экология, «уберизация» и китайцы: главные тренды развития туротрасли на Байкале в 2016 году

Пока Байкал медленно покрывается льдом, туризм не стоит на месте. 2016 год для отрасли не стал прорывным, но оказался во многом знаковым. О том, что важного произошло с туризмом на Байкале в уходящем году, с SIA.RU поделились директор туроператора «Байкалов» Анатолий Казакевич и директор туроператора «Гринэкспресс» Вадим Копылов.

Говорим «Байкал», думаем – «экология»

Предпринята попытка увязать подходы по охране озера Байкал и развитию территории вокруг него

Одной из самых обсуждаемых тем этого года стали экологические проблемы на Байкале. Вадим Копылов называет это «пробуждением большого интереса к проблемам озера». Причем на всех уровнях – от федерального до местного. Этой теме был посвящен форму ОНФ, ей занимался клуб «Байкальские стратегии» и другие площадки активистов.

«Экология теперь не просто уборка мусора волонтерами, – согласился с коллегой Анатолий Казакевич. – Бизнес, власть и общество начали осознавать ее прямое значение». Он напомнил, что следующий год объявлен «годом экологии» в России.

При этом Вадим Копылов отметил важное изменение: раньше вопросы развития Байкала и охраны озера существовали параллельно, что создавало противоречия в законодательстве. «В этом году на все уровнях начались попытки увязать эти подходы между собой», – отметил Копылов.

«Уберизация» экономики в туризме

Главным агентом бронирования у большинства отелей стал booking.com

«Если ранее июльские месяцы бронировали в мае, теперь это нужно делать в феврале», - объясняет Анатолий Казакевич. Большинство приличных гостиниц заняты жителями КНР.

Функции туроператоров и агентов в будущем также будут меняться. По мнению Анатолия Казакевича, «уберизация», то есть принцип работы рынка от потребителя к потребителю, будет усиливаться.

«Это подстегнет к созданию онлайн и мобильных сервисов для самостоятельных туристов. Сейчас их разрабатывается около пяти штук, кто будет лидером – пока вопрос», – резюмировал Казакевич.

Возрождение «Зимниады»

После небольшого перерыва был снова организован фестиваль зимних игр

В 2015 году казалось, что в истории фестиваля зимних игр на Байкале «Зимниада», который проводился с 2003 года, поставлена точка. До этого в течение нескольких лет областные власти не уделяли его организации должного внимания.

Местные туркомпании решили не дать бренду «Зимниады» умереть. Они взяли инициативу в свои руки и организовали фестиваль самостоятельно. Опыт оказался успешным.

«В моем личном рейтинге это одно из ключевых событий этого года», - говорит Вадим Копылов. В 2017 году «Зимниада» состоится снова.

Новые лица и старый закон

Агентство по туризму Иркутской области возглавила Екатерина Сливина

Положительным изменением 2016 года представители туротрасли считают и смену главы регионального агентства по туризму. С 2002 по 2012 год вопросами развития туризма в областном правительстве занималась Ирина Рютина, затем ее сменила на этом посту Марина Рожкова. В начале 2016 года на эту должность была назначена Екатерина Сливина.

Эксперты считают, что смена руководителя агентства по туризму оказывает определенное влияние на отрасль. «В данном случае – положительное», – говорит Вадим Копылов.

А вот «разочарованием года», по мнению Копылова, стала неудачная редакция закона о туризме. По его словам, представители отрасли надеялись, что в новой редакции закона он будет больше соответствовать реалиям туризма. «К сожалению, этого не случилось, правки были чисто «косметические» и касались в основном выездного туризма. А вот те изменения, которые были намечены и которых мы все ждали от этого закона, – не произошли», - отметил Вадим Копылов.

Китайцы на Байкале

Рост турпотока из КНР на Байкал достиг рекордных значений

Если в 2015 году каждый второй иностранный турист на Байкале был из Китая, то в этом году жители Поднебесной еще больше потеснили граждан других стран. Некоторые эксперты, впрочем, не спешат называть это событие тенденцией этого года.

«Это была новость прошлого года, – считает Вадим Копылов. – Масштабы, конечно, растут. Но это был ожидаемый процесс. Он будет продолжаться до тех пор, пока будет позволять разница в курсах валют».

Вместе с тем, с ростом турпотока напрямую связан возможный приток китайских инвестиций на Байкал. «Пока это не действия, но намерения построить китайские туристические города взбудоражили всех – от рядовых жителей до Правительства РФ, – говорит Анатолий Казакевич. – Есть надежды, что это подстегнет всех нас к активному развитию». Заявление про потенциальные 11 млрд долларов инвестиций в туризм на Байкале от Китая, по его мнению, стала новостью года.