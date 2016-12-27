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Шелехов встал на лыжи

Городской праздник «Шелехов, на лыжи!» прошел в минувшие выходные одновременно на двух площадках – стадионах «Металлург» и средней школы №6.

Несмотря на мороз и пронизывающий ветер, в минувшую субботу жители Шелехова приняли участие в массовом лыжном забеге. Старт гонкам дали Деды Морозы. Вместе с ними на лыжи встали более 100 школьников и взрослых любителей лыжного спорта. А после старта желающие угощались горячим чаем с пирогами, играли с героями любимых сказок.

Лыжный праздник в Шелехове прошел в рамках благотворительного проекта «На лыжи!», который реализуется совместными усилиями En+ Group, компании РУСАЛ и Федерации лыжных гонок России на территории Иркутской области, республики Хакасия и Красноярского края. Его цель - развитие лыжного спорта в Сибири, воспитание будущих чемпионов, например, уже для Олимпийских игр 2022 года.

Для этого участниками проекта разработан и реализуется комплекс мероприятий - закупка экипировки и инвентаря для региональных сборных, проведение образовательных семинаров для тренеров начинающих групп, организация детских соревнований, а также массовая пропаганда лыжных гонок в школах.

Информация о заводе:

Иркутский алюминиевый завод (ИркАЗ) ОК РУСАЛ - первенец цветной металлургии в Восточной Сибири. Введен в эксплуатацию в 1962 г. ИркАЗ расположен в 1,7 км от г. Шелехова и в 22 км от г. Иркутска. Завод сертифицирован на соответствие международным стандартам: качества - ISO 9001:2008, экологического менеджмента - ISO 14001:2004 и автомобильной промышленности - ISO/TS 16949.