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ВТБ профинансировал строительство ТРЦ «Форум» в Улан-Удэ

Банк ВТБ, г. Улан-Удэ. Фото предоставлено пресс-службой банка

Банк ВТБ предоставил группе компаний «БАРИС» кредитные средства в размере 600 млн рублей на покупку объекта недвижимости – ТРЦ «Форум», расположенного в центре Улан-Удэ. Срок кредитования – 5 лет.

Заместитель президента-председателя правления банка ВТБ Михаил Осеевский отметил: «Банк ВТБ заинтересован в развитии бизнеса региональных компаний. Особенно приятно, что реализация этого проекта позволит группе компаний «БАРИС» не только освоить новое для себя направление деятельности, но и создать в центре Улан-Удэ объект городской инфраструктуры, который, безусловно, будет способствовать улучшению качества жизни горожан».

Инвестор проекта Вячеслав Аюшиев прокомментировал: «Реализация этого проекта позволит нам выйти на новый виток развития – с покупкой ТРЦ «Форум» мы осваиваем новую для себя нишу девелопмента. Этот этап стал возможным благодаря партнерскому участию банка ВТБ».

Для справки:

Группа компаний «БАРИС» - один из крупнейших игроков на оптовом рынке бытовой химии Республики Бурятия и Забайкальском крае. На текущий момент компания является дистрибьютером ряда ведущих производителей бытовой химии, косметики и хоз.товаров в России: «Невская косметика», «Колгейт-Палмолив», «Кока-Кола», «Объединенные Пивоварни Хейнекен», «Юнилевер», «ТК Арнест», «Кимберли-Кларк», «Рекитт бенкизер», «Лореаль», «Хенкель Рус» и поставляет продукцию как в крупнейшие сети (ГК Абсолют, ГК Титан, ГК БИН), так и в магазины шаговой доступности и социальные учреждения.