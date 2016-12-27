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Промсвязьбанк и Корпорация МСП поддержали производителя цветных металлов

Производитель цветных металлов ООО «Завод припоев и сплавов» получил в Промсвязьбанке кредит объемом 39,2 млн рублей по ставке 9,6% годовых. При этом компании одобрен общий лимит финансирования в размере 50 млн рублей.

Фиксированную процентную ставку обеспечило поручительство Корпорации МСП в рамках Программы стимулирования кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства (Программа 6,5). Денежные средства направлены на пополнение оборотных средств: закупку сырья, оплату транспортных и коммунальных услуг.



«Специфика деятельности нашей компании заключена в необходимости приобретения биржевого товара – олова. В России этот металл не производится, поэтому мы приобретаем его на Лондонской фондовой бирже. Сейчас цена на данный металл резко выросла, и его покупка за счет собственных средств становится обременительной. Поручительство Корпорации позволило оперативно получить кредит в банке и обеспечить завод необходимым сырьем», - комментирует генеральный директор структурного подразделения компании «Завод металлов и сплавов» Владимир Харламкин.

О Промсвязьбанке

ПАО «Промсвязьбанк», Москва (год основания – 1995) – один из ведущих российских частных банков с активами 1,2 трлн рублей и собственными средствами (капиталом) 151 млрд рублей по состоянию на 01.10.2016 согласно данным по МСФО. Компании «Промсвязь Капитал Б.В.» принадлежит 50,0343% обыкновенных акций банка, 11,7457% – Европейскому Банку Реконструкции и Развития, 10% - НПФ «Будущее», 9,9999% - НПФ «САФМАР» и НПФ «Доверие», входящим в одну группу лиц, 10% – Пичугову В.А. Банк имеет следующие долгосрочные рейтинги международных рейтинговых агентств: «ВВ-» Standard & Poor’s (прогноз негативный), «Ba3» Moody’s Investors Service (прогноз негативный), а также индивидуальный рейтинг кредитоспособности «АА+» Национального Рейтингового Агентства (прогноз позитивный). В рейтинге «РБК 500: Рейтинг российского бизнеса» по итогам 2015 года Промсвязьбанк занимает 85 место. Интернет-банк Промсвязьбанка признан лучшим в России по результатам исследования Internet Banking Rank 2016 аналитического агентства Markswebb Rank & Report и по версии журнала Global Business Outlook. Сеть банка насчитывает около 280 точек продаж в России, а также филиал банка на Кипре и представительство в Китае. Обыкновенные акции банка включены в котировальный список высшего уровня листинга Московской биржи (тикер - PSBR). www.psbank.ru