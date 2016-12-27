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Все службы жизнеобеспечения города Иркутска на время новогодних праздников приведены в повышенную готовность

Все службы жизнеобеспечения города Иркутска на время новогодних праздников приведены в повышенную готовность. Об этом доложили главы округов и представители комитета городского обустройства на совместном заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению мер пожарной безопасности и антитеррористической комиссии города Иркутска, которое прошло под председательством вице-мэра Иркутска Ивана Носкова.

Для повышения антитеррористической защищенности полиция перешла на усиленный вариант несения службы. Пожарные части и аварийно-спасательная служба Иркутска также переведены в режим повышенной готовности. Во всех коммунальных службах города назначены дежурные.

В учреждениях социальной сферы проведен комплекс мероприятий, направленных на предупреждение чрезвычайных ситуаций и террористических актов.

На всех массовых мероприятиях, которые проходят на территории города Иркутска, к охране общественного порядка привлечены сотрудники полиции и частных охранных агентств, сообщает пресс-служба администрации города Иркутска.