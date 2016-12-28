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Проектом «Канатоход» заинтересовалась Иркутская электросетевая компания

Уникальный диагностический комплекс по поиску и устранению аварий на линиях электропередач «Канатоход» в скором времени может быть реализован на базе Иркутской электросетевой компании – индустриального партнера трека Power&Energy стартап-акселератора GenerationS от РВК.

Уникальный диагностический комплекс по поиску и устранению аварий на линиях электропередач «Канатоход» был разработан преподавателями Уральского федерального университета. Проект уже получил поддержку фонда «Сколково», а совсем недавно стал участником корпоративного акселератора GenerationS – образовательной программы с участием экспертов РВК и индустриальных партнеров, позволяющей отточить все детали бизнес-плана и в максимально выгодном свете представить разработку потенциальному заказчику. Комплекс разрабатывается при поддержке губернатора и правительства Свердловской области.

Проект представляет собой комплекс для контроля высоковольтных воздушных линий электропередач, состоящий из беспилотной тележки и вертолета, который используется для ее установки и снятия. «Канатоход» сканирует трассу, строит карту, выявляет дефекты, записывает и передает данные.

На испытаниях, которые в конце сентября проводились под Волгоградом, ученым удалось успешно продемонстрировать работу комплекса в действии: поднять робота в воздух и посадить на грозотрос в месте условной аварии.

По словам руководителя проекта, преподавателя Механико-машиностроительного института УрФУ Александра Лемеха, главная задача проекта состояла в том, чтобы создать устройство, которое бы автоматически двигалось от подстанции к подстанции, контролировало бы всю линию электропередач и могло бы не только найти, но и устранить дефект.

«В перспективе один комплекс «Канатоход» сможет обслуживать более тысячи километров ЛЭП, — говорит Александр Лемех. – Это позволит быстро устранять аварии на электросетях, к тому же снизит риск для самих электриков. Мы оснастили комплекс тепловизором и ультрафиолетовой камерой, чтобы он мог находить повреждение на расстоянии в несколько километров. Проект не имеет мировых аналогов, в том числе по ожидаемой производительности и эффективности. К 2018 году планируется выход комплекса на российский и мировой рынок диагностики воздушных линий электропередач».

Вхождение проекта «Канатоход» в число участников корпоративного акселератора GenerationS, по мнению Александра Лемеха, является важным шагом в скорейшем внедрении разработки.

«Очень сильным ходом было то, что по всем трекам GenerationS собирались в Москве в одном месте, в одно и то же время, и у нас была возможность общаться с представителями всех проектов, – рассказывает Александр Лемех. – Это очень хорошо, потому что у инновационных проектов даже в разных направлениях очень много общего. Также хотел бы отметить высокий уровень экспертов, в частности, коллег из РВК и инвестиционных фондов».

Еще одним неоспоримым преимуществом GenerationS, по словам Александра Лемеха, является то, что проект делает ставку на взаимодействие с индустриальной кампанией компанией в рамках каждого из направлений.