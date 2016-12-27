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Как работают больницы и поликлиники в январе 2017 года? Минздрав опубликовал режим работы медорганизаций в новогодние канинкулы

Все медицинские учреждения заблаговременно проводят инвентаризацию резерва лекарственных препаратов и медицинских изделий, обеспечивая достаточный запас медицинских средств для своевременного оказания медицинской помощи населению в полном объеме. Особое внимание уделено запасу лекарственных препаратов, применяемых при отравлении спиртосодержащими суррогатами. Всем главным врачам станций переливания крови поручено организовать обеспечение медицинских организаций, подведомственные министерству здравоохранения Иркутской области, препаратами крови.

С 26 декабря 2016 года по 9 января 2017 года включительно определен порядок работы медицинских организаций, подведомственных министерству здравоохранения Иркутской области. В этот период жителям будет оказываться первичная медико-санитарная помощь, неотложная медицинская помощь, скорая, в том числе скорая специализированная медицинская помощь, специализированная медицинская помощь.

Оказание экстренной стационарной медицинской помощи жителям Иркутской области будет осуществляться в круглосуточном режиме. С 26 по 30 декабря 2016 года медицинская помощь в амбулаториях и поликлиниках будет оказываться в соответствии с обычным графиком работы медицинских организаций, 31 декабря 2016 года – по графику субботы до 15:00, со 2 по 6 января 2017 года с 8:00 до 15:00 в дежурном режиме по графику, установленному приказом главного врача медицинской организации. Также со 2 по 6 января с 15:00 до 20:00 будут работать кабинеты неотложной медицинской помощи.

Для оказания медицинской помощи в амбулаторных условиях, в том числе на дому, со 2 по 6 января 2017 года жителям области рекомендовано обращаться в поликлиники по месту проживания.

Кроме того, со 2 по 6 января с 8:00 до 15:00 в дежурном режиме по графику, установленному приказом главного врача медицинских организаций, будет организовано оказание стоматологической, акушерско-гинекологической, амбулаторной психиатрической, дерматовенерологической и фтизиатрической помощи, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Иркутской области.

По вопросам возникновения экстренных ситуаций звонки принимает Иркутский областной центр медицины катастроф по телефонам 8(3952) 46-53-04; 46-53-72.