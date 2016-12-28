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Впервые за несколько лет ВСЖД зафиксировала рост пассажиропотока

27 декабря 2016 года в Иркутске состоялась итоговая пресс-конференция начальника Восточно-Сибирской железной дороги Василия Фролова, в ходе которой были подведены итоги работы магистрали за 2016 год.

Рассказывая о нововведениях в пассажирском комплексе начальник дороги отметил, что впервые за несколько лет дороге удалось завершить период с положительной динамикой: рост пассажирооборота составил 3,3%. Всего по оперативным данным в 2016 году перевезено порядка 14 млн. человек, в том числе в дальнем следовании - около 2,6 млн пассажиров, в пригородном сообщении –11 млн пассажиров.

Под занавес уходящего года, по многочисленным просьбам жителей региона в расписании движения поездов дальнего сообщения появился новый, ускоренный поезд Иркутск - Улан-Удэ дневного следования.

Важным событием года стал запуск пригородных поездов от станции Северобайкальск до станции Киренга. Маршрут межрегионального сообщения был разработан специально для жителей северных территорий Иркутской области и Республики Бурятия. С 1 января 2017 года в свой первый рейс отправится новый пригородный поезд по маршруту Тайшет - Саранчет.

- В пригородном комплексе наступило состояние стабильности. Второй год Правительство Иркутской области и Республики Бурятия полностью компенсируют выпадающие доходы от деятельности пригородной компании. Это позволило больше не рассуждать на тему сокращения маршрутной сети электричек, - особо подчеркнул Василий Фролов.