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Инвестпрограмма ВСЖД будет увеличена в 2017 году на 3,3% до 40,8 млрд. рублей

27 декабря 2016 года в Иркутске состоялась итоговая пресс-конференция начальника Восточно-Сибирской железной дороги Василия Фролова, в ходе которой были подведены итоги работы магистрали за 2016 год.

Василий Фролов рассказал о реализации инфраструктурных проектов дороги, в числе которых особое место занимает модернизация БАМа и Транссиба, наращивании грузовой базы, инвестиционной политике, реконструкции вокзальных комплексов и пассажирском хозяйстве в целом.

Инвестиционная программа ВСЖД в 2016 году составила 39,5 млрд рублей, что превышает показатель прошлого года почти на треть (12,8 млрд рублей).

Основные средства - 35,4 млрд рублей - были направлены на модернизацию железнодорожной инфраструктуры Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей. За минувший год в эксплуатацию были введены такие значимые для дороги объекты инвестиционной программы, как пункт технического осмотра локомотивов на станции Коршуниха, эксплуатационное локомотивное предприятие станции Усть-Илимск, три 27-квартирных дома. Особого внимания заслуживает создание в Иркутске Центра управления перевозками Восточного региона, который объединил и систематизировал управление всеми перевозочными операциями на Красноярской, Восточно-Сибирской, Забайкальской и Дальневосточной магистралях.

На новую структуру возложены функции по регулированию тяговыми ресурсами, вагонным парком, планированию проведения ремонта и модернизации инфраструктуры, что позволит качественно улучшить показатели работы всей сети.

Инвестиционная программа ВСЖД 2017 года будет увеличена на 1,3 млрд рублей (3,3%) и составит 40,8 млрд. рублей. Продолжится реализация проекта развития Восточного полигона, в частности предусмотрено строительство второго пути и разъездов Байкало-Амурской магистрали, реконструкция станций Тайшет и Новая Чара, тяговых подстанций, возведение жилого дома в Коршунихе. Также будет продолжено строительство второго по величине моста через реку Лена и Байкальского тоннеля, который планируется сдать в эксплуатацию в 2019 году.