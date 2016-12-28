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Мобильный банк СКБ-банка – в тройке лучших в России

Аналитическое агентство Markswebb Rank & Report провело расширенный аудит эффективности мобильных приложений СКБ-банка для операционных систем iOS и Android по методике Mobile Banking Rank 2016.

Согласно данным исследования, мобильный банк СКБ-банка для розничных клиентов, пользующихся мобильными устройствами на платформе iOS, получил общую оценку 62 балла, что соответствует 3-му месту в рейтинге после банков Тинькофф и Сбербанка. Мобильный банк для устройств на платформе Android, получил общую оценку 59,8 балла, что также соответствует 3-му месту в рейтинге, но только после банков Тинькофф и Альфа-Банк, отмечают аналитики Markswebb Rank & Report.

«Развитие дистанционных каналов, в том числе мобильного банкинга, является приоритетным направлением для нашего банка», – подчеркнул Директор департамента дистанционных продаж СКБ-банка Константин Котельников. Мобильное приложение СКБ-online – это современный, простой и безопасный сервис для управления личными финансами.

Подробности расширенного аудита мобильных приложений и высокой позиции СКБ-online в рейтинге Markswebb Rank & Report опубликованы в пресс-релизе агентства.