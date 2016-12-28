Связь-Банк сообщил режим обслуживания клиентов в ИБ МЕГАПЭЙ и ее мобильной версии с 30.11.2016 г. по 08.01.2017 г.

Вид операции Дата Время создания операции в Системе Срок исполнения операции в Системе Оплата услуг 30 декабря 2016 – 8 января 2017 Круглосуточно Текущим днем Перевод между своими счетами 30 декабря 2016 – 8 января 2017 Круглосуточно Текущим днем Перевод между своими счетами/картами 30 декабря 2016 – 8 января 2017 Круглосуточно Текущим днем Конвертация валют 30 декабря 2016 – 8 января 2017 Круглосуточно Текущим днем На карту другого клиента Связь-Банка 30 декабря 2016 – 8 января 2017 Круглосуточно Текущим днем Перевод денежных средств в другой Банк 30 декабря 2016 до 15-00 Текущим днем после 15-00 Первым рабочим днем (9 января 2017) 31 декабря 2017 – 8 января 2017 Круглосуточно Первым рабочим днем (9 января 2017) с 9 января 2016 В обычном режиме

Перевод денежных средств на банковский счет другого Клиента Связь-Банка 30 декабря 2016 до 15-00 Текущим днем после 15-00 Первым рабочим днем (9 января 2017) 30 декабря 2017 – 8 января 2017 Круглосуточно Первым рабочим днем (9 января 2017) с 9 января 2017 В обычном режиме Перевод с карты на карту 30 декабря 2016 – 8 января 2017 Круглосуточно Текущим днем** Открытие/закрытие вкладов 30 декабря 2016 – 8 января 2017 Круглосуточно*** Текущим днем





Полное досрочное гашение кредитов 30 декабря 2016 до 24-00 Текущим днем после 24-00 Первым рабочим днем (9 января 2017) 31 декабря 2017 – 8 января 2017 Круглосуточно Первым рабочим днем (9 января 2017) с 9 января 2017 В обычном режиме Читайте также: Как работают банки в новогодние каникулы 2017 года 28 декабря 2016 БКС Банк опубликовал график работы офисов в период новогодних праздников 28 декабря 2016 * График приема платежных поручений для исполнения в текущем дне по счетам региональных офисов определяется: в соответствии с графиком операционного дня, установленным отдельно для каждого регионального офиса на день осуществления платежа;

часовым поясом нахождения регионального офиса. ** Срок зачисления средств на счет банковской карты иного банка-эмитента определяется регламентом его работы и может составлять несколько дней. Перед совершением перевода рекомендуется уточнить срок зачисления средств в банке-эмитенте карты, на счет которой осуществляется зачисление. *** Закрытие вкладов осуществляется по графику рабочих дней отделения обслуживания, в котором был открыт вклад. С 9 января 2017 г. исполнение расчетных документов, сформированных в системе «МЕГАПЭЙ» и мобильной версии Системы осуществляется в обычном режиме.