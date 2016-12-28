Связь-Банк сообщил режим обслуживания клиентов в ИБ МЕГАПЭЙ и ее мобильной версии с 30.11.2016 г. по 08.01.2017 г.

Связь-Банк обращает Ваше внимание на изменения в режиме исполнения расчетных документов, сформированных в системе «МЕГАПЭЙ» и мобильной версии Системы в период с 30 декабря 2016 г. по 8 января 2017 г.
|
|
Вид операции
|
Дата
|
Время создания операции в Системе
|
Срок исполнения операции в Системе
|
|
30 декабря 2016 –
8 января 2017
|
Круглосуточно
|
Текущим днем
|
- Перевод между своими счетами
|
30 декабря 2016 –
8 января 2017
|
Круглосуточно
|
Текущим днем
|
- Перевод между своими счетами/картами
|
30 декабря 2016 –
8 января 2017
|
Круглосуточно
|
Текущим днем
|
|
30 декабря 2016 –
8 января 2017
|
Круглосуточно
|
Текущим днем
|
- На карту другого клиента Связь-Банка
|
30 декабря 2016 –
8 января 2017
|
Круглосуточно
|
Текущим днем
|
- Перевод денежных средств в другой Банк
|
30 декабря 2016
|
до 15-00
|
Текущим днем
|
после 15-00
|
Первым рабочим днем
(9 января 2017)
|
31 декабря 2017 –
8 января 2017
|
Круглосуточно
|
Первым рабочим днем
(9 января 2017)
|
с 9 января 2016
|
В обычном режиме
|
- Перевод денежных средств на банковский счет другого Клиента Связь-Банка
|
30 декабря 2016
|
до 15-00
|
Текущим днем
|
после 15-00
|
Первым рабочим днем
(9 января 2017)
|
30 декабря 2017 –
8 января 2017
|
Круглосуточно
|
Первым рабочим днем
(9 января 2017)
|
с 9 января 2017
|
В обычном режиме
|
|
30 декабря 2016 –
8 января 2017
|
Круглосуточно
|
Текущим днем**
|
- Открытие/закрытие вкладов
|
30 декабря 2016 –
8 января 2017
|
Круглосуточно***
|
Текущим днем
|
- Полное досрочное гашение кредитов
|
30 декабря 2016
|
до 24-00
|
Текущим днем
|
после 24-00
|
Первым рабочим днем
(9 января 2017)
|
31 декабря 2017 –
8 января 2017
|
Круглосуточно
|
Первым рабочим днем
(9 января 2017)
|
с 9 января 2017
|
В обычном режиме
* График приема платежных поручений для исполнения в текущем дне по счетам региональных офисов определяется:
- в соответствии с графиком операционного дня, установленным отдельно для каждого регионального офиса на день осуществления платежа;
- часовым поясом нахождения регионального офиса.
** Срок зачисления средств на счет банковской карты иного банка-эмитента определяется регламентом его работы и может составлять несколько дней. Перед совершением перевода рекомендуется уточнить срок зачисления средств в банке-эмитенте карты, на счет которой осуществляется зачисление.
*** Закрытие вкладов осуществляется по графику рабочих дней отделения обслуживания, в котором был открыт вклад.
С 9 января 2017 г. исполнение расчетных документов, сформированных в системе «МЕГАПЭЙ» и мобильной версии Системы осуществляется в обычном режиме.