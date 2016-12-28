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Связь-Банк кредитует Министерство финансов Нижегородской области на 2 млрд рублей

Нижегородский филиал Связь-Банка (Группа Внешэкономбанка) одержал победу в двух аукционах на право оказания финансовых услуг по предоставлению кредитных ресурсов для нужд Нижегородской области.

Кредиты в форме возобновляемых кредитных линий с лимитом 1 млрд рублей каждая будут выданы сроком на один год.

Нижегородский филиал Связь-Банка плодотворно сотрудничает с органами государственной власти с 2011 года.