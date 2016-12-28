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Россельхозбанк и китайский Банк Харбина подписали соглашение об открытии корреспондентского счёта в юанях

21 декабря 2016 года в ходе рабочего визита делегации АО «Россельхозбанк» в Китайскую Народную Республику состоялось подписание соглашения с Банком Харбина об открытии корреспондентского счёта в юанях.

Данное событие стало важным совместным шагом российского и китайского финансовых институтов в решении задачи по увеличению доли расчётов в национальных валютах при осуществлении торговых сделок между двумя странами, поставленной руководством Российской Федерации и Китайской Народной Республики.