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Инвестиционный фонд Промсвязьбанка и «ОПОРЫ РОССИИ» объявляет старт отбора бизнес-проектов в Москве

28 декабря начинается прием заявок на участие в отборе для получения финансирования от Инвестиционного фонда Промсвязьбанка и «ОПОРЫ РОССИИ»1 в рамках Национальной предпринимательской премии «Бизнес успех».

К участию приглашаются предприниматели, чей бизнес нуждается в финансовых инвестициях и менторской поддержке. Отбор будет происходить по трем направлениям: «Франшиза», «Молодежный бизнес», «Производственные проекты».

Не рассматриваются проекты из IT-индустрии, научной сферы и инновации.

Чтобы стать участником отбора, необходимо до 15 января включительно оформить заявку на сайте.

Более подробную информацию можно узнать по телефону: 8 (495) 777-10-20 доп. 77790 Отбор проектов состоится 23 января 2017 года, по адресу: г. Москва, Миусская площадь, 7, стр. 1 - Общественная палата Российской Федерации.

Успейте презентовать свой проект перед комиссией фонда и сделать свой бизнес еще успешнее!