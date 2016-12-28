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Дальневосточный банк предлагает отличный подарок к Новому году!

До нового года осталось несколько дней, а вы не успели подготовить подарки родным и близким? Благодаря подарочной карте MyGift вы решите проблему выбора подарка легко!

Просто оформите карту в любом офисе Дальневосточного банка, пополните ее на любую сумму от 300 до 15 000 рублей — и подарок, которому всегда будут рады, готов!

Подарочная карта MyGift — это банковская карта платежной системы Visa. Картой можно оплачивать покупки везде, где принимают карты Visa.

Воспользуйтесь удобным подарочным решением от Дальневосточного банка!