ВостСибтранскомбанк опубликовал режим работы в выходные и нерабочие праздничные дни на период с 31.12.2016 г. по 08.01.2017 г.

31.12.2016г. с 09.00 до 15.00 (обеденный перерыв с 11.30 до 12.00 и с 13.00 до 13.30)

05.01.2017г. с 09.00 до 15.00

(обеденный перерыв с 11.30 до 12.00 и с 13.00 до 13.30)