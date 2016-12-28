Новости
ВостСибтранскомбанк опубликовал режим работы в выходные и нерабочие праздничные дни на период с 31.12.2016 г. по 08.01.2017 г.28 декабря 2016
|
Операционный офис «Улан-Удэнский»
|
с клиентами не работает
|
Операционный офис «Экспресс»
|
с клиентами не работает
|
Операционный офис «Северобайкальский»
|
с клиентами не работает
|
Операционный офис Муйский»
|
с клиентами не работает
|
Дополнительный офис «Центральный»
|
31.12.2016г. с 10.00 до 14.00 (кассовое обслуживание физических лиц)
05.01.2017г. с 10.00 до 14.00
(кассовое обслуживание юридических и физических лиц)
|
Иркутский дополнительный офис
|
с клиентами не работает
|
Усольский дополнительный офис
|
с клиентами не работает
|
Слюдянский дополнительный офис
|
с клиентами не работает
|
Черемховский дополнительный офис
|
31.12.2016г. с 09.00 до 14.00
(кассовое обслуживание физических лиц)
05.01.2017г. с 09.00 до 15.00
(кассовое обслуживание юридических и физических лиц)
|
Зиминский дополнительный офис
|
с клиентами не работает
|
Саянский дополнительный офис
|
05.01.2017г. с 10.00 до 14.00
(инкассация, кассовое обслуживание юридических и физических лиц)
|
Нижнеудинский дополнительный офис
|
с клиентами не работает
|
Тайшетский дополнительный офис
|
с клиентами не работает
|
Братский дополнительный офис
|
с клиентами не работает
|
Вихоревский дополнительный офис
|
31.12.2016г. с 10.00 до 15.00
(кассовое обслуживание физических лиц)
05.01.2017г. с 10.00 до 15.00
(кассовое обслуживание юридических и физических лиц)
|
Усть-Кутский дополнительный офис
|
с клиентами не работает
|
Железногорский дополнительный офис
|
с клиентами не работает
|
Дополнительный офис «Магистральный»
|
31.12.2016г. с 10.00 до 15.00 (кассовое обслуживание физических лиц)
|
Операционный офис «На Маяковского»
|
31.12.2016г. с 10.00 до 13.00
(кассовое обслуживание физических лиц)
|
Операционный офис «Горняк»
|
31.12.2016г. с 09.00 до 14.00
(кассовое обслуживание физических лиц)
|
Новоигирминский операционный офис
|
с клиентами не работает
|
Операционная касса «Университетская»
|
31.12.2016г. с 09.00 до 14.00 (без перерыва на обед)
|
Операционная касса «На Мира»
|
31.12.2016г. с 09.00 до 16.00 (без перерыва на обед)
05.01.2017г. с 09.00 до 18.00 (обеденный перерыв с 12.00 до 13.00)
|
Операционная касса «3-ая Ангарская»
|
с клиентами не работает
|
Операционная касса «Иркутская»
|
31.12.2016г. с 09.00 до 16.00
05.01.2017г. с 09.00 до 18.00
|
Операционная касса «Хомутовская»
|
с клиентами не работает
|
Операционная касса «На Ядринцева»
|
с клиентами не работает
|
Операционная касса «2-я Шелеховская»
|
31.12.2016г. с 10.00 до 15.00 (без перерыва на обед)
|
Операционная касса «Зиминская»
|
03.01.2017г. с 09.00 до 17.00
(кассовое обслуживание юридических и физических лиц)
|
Операционная касса «Западная»
|
с клиентами не работает
|
Операционная касса «Восточная»
|
с клиентами не работает
|
Операционная касса «2-я Восточная»
|
05.01.2017г. с 09.00 до 17.00
(кассовое обслуживание юридических и физических лиц)
|
Операционная касса «Транспортная»
|
04.01.2017г. с 10.00 до 14.00 (без обеда) (за 31.12.2016г.)
05.01.2017г. с 09.00 до 14.00 (без обеда)
|
Операционная касса «Новая»
|
04.01.2017г. с 09.00 до 13.00 (без обеда)
06.01.2017г. с 09.00 до 14.00 (без обеда)
|
Операционная касса «Тайшетская»
|
06.01.2017г. с 08.00 до 15.00 (обед с 11.30 до 12.30) (за 31.12.2016г.)
|
Операционная касса «Суворовская»
|
с клиентами не работает
|
Операционная касса «Нижнеудинская»
|
05.01.2017г. с 09.00 до 14.00
|
Операционная касса «2-я Нижнеудинская»
|
с клиентами не работает
|
Операционная касса «3-я Нижнеудинская»
|
с клиентами не работает
|
Операционная касса «Черемховская»
|
31.12.2016г. с 09.00 до 16.00
|
Операционная касса «2-я Черемховская»
|
с клиентами не работает
|
Операционная касса «3-я Черемховская»
|
с клиентами не работает
|
Операционная касса «Усольская»
|
с клиентами не работает
|
Операционная касса «2-я Усольская»
|
с клиентами не работает
|
Операционная касса «3-я Усольская»
|
с клиентами не работает
|
Операционная касса «Привокзальная»
|
с клиентами не работает
|
Операционная касса «Ульканская»
|
31.12.2016г. с 10.00 до 15.00
06.01.2017г. с 10.00 до 15.00
|
Операционная касса «Казачинская»
|
31.12.2016г. с 10.00 до 15.00
06.01.2017г. с 10.00 до 15.00
|
Операционная касса «Усть-Кутская»
|
с клиентами не работает
|
Операционная касса «На Энгельса»
|
31.12.2016г. с 09.00 до 16.00
05.01.2017г. с 09.00 до 18.00
|
Операционная касса «Октябрьская»
|
с клиентами не работает
|
Операционная касса «На Депутатской»
|
31.12.2016г. с 09.00 до 16.00
05.01.2017г. с 09.00 до 18.00
|
Операционная касса «Саянская»
|
31.12.2016г. с 10.00 до 15.00
05.01.2017г. с 10.00 до 15.00
08.01.2017г. с 10.00 до 17.00
|
Операционная касса «Илимская»
|
с клиентами не работает
|
Операционная касса «Байкальская»
|
с клиентами не работает
|
Операционная касса «Ново-Ленинская»
|
31.12.2016г. с 09.00 до 15.00 (обеденный перерыв с 11.30 до 12.00 и с 13.00 до 13.30)
05.01.2017г. с 09.00 до 15.00
(обеденный перерыв с 11.30 до 12.00 и с 13.00 до 13.30)
|
Операционная касса «2-я Ново-Ленинская»
|
с клиентами не работает
|
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28 декабря 2016
Операционная касса «Падунская»
|
с клиентами не работает
|
Операционная касса «Братская»
|
с клиентами не работает
|
Операционный офис «Новочарский »
|
с клиентами не работает
|
Дополнительный офис «Магистральный»
|
31.12.2016г. с 10.00 до 15.00 (кассовое обслуживание физических лиц)
06.01.2017г. с 10.00 до 15.00
(кассовое обслуживание физических лиц)