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Банк "СОЮЗ" предложил своим клиентам программы по страхованию от нестандартных случаев

Банк «Союз» запустил программы страхования от несчастных случаев совместно с компанией «Ингосстрах-Жизнь». Программы «Бесценный вклад» и «На шаг впереди» оформляются на год и покрывают, в том числе, страховые случаи, которые возникли во время занятий спортом на любительском уровне.

Программа «Бесценный вклад» предназначена для страхования детей в возрасте от 2 до 17 лет. Она обеспечивает финансовую защиту в случае получения травм, госпитализации или инвалидности в результате несчастного случая. Особенность программы заключается в том, что по одному полису клиент может застраховать всех своих детей: родных, усыновленных, официально опекаемых.

Программа «На шаг впереди» предназначена для страхования взрослых в возрасте от 18 до 64 лет. Она обеспечивает финансовую защиту в случае получения травм, госпитализации, инвалидности или ухода из жизни в результате несчастного случая.

Для получения консультации по программам «Бесценный вклад» и «На шаг впереди» можно обратиться в любой офис банка.