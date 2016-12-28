БКС Банк опубликовал график работы офисов в период новогодних праздников

Новости
БКС Банк опубликовал график работы офисов в период новогодних праздников28 декабря 2016
БКС Банк поздравляет клиентов с наступающим Новым годом и Рождеством и уведомляет о режиме работы офисов банка в период новогодних праздников.
С 31 декабря 2016 года по 3 января 2017 года все офисы БКС Банка работать не будут.
4–5 января 2017 года с 10:00 до 18:00 местного времени будут работать следующие офисы:
- ККО «На проспекте Мира», г. Москва;
- ККО «На Красной Пресне», г. Москва;
- ККО «Павелецкий», г. Москва;
- ККО «Царицынский», г. Волгоград;
- ККО «Центральный», г. Екатеринбург;
- ККО «Ханские врата», г. Казань;
- ККО «Енисей», г. Красноярск;
- ККО «Нижегородский», г. Нижний Новгород;
- ККО «Центральный», г. Новосибирск;
- ККО «Тарские ворота», г. Омск;
- ККО «Камский мост», г. Пермь;
- ККО «Красноармейский», г. Ростов-на-Дону;
- ККО «На Агибалова», г. Самара;
- ККО «Казанский», г. Санкт-Петербург;
- ККО «На Достоевского», г. Уфа;
- ККО «Центральный», г. Челябинск.
Читайте также:
28 декабря 2016
Только 5 января 2017 года с 10:00 до 18:00 местного времени будут работать следующие офисы:
- ККО «Адмиралтейский», г. Астрахань;
- ККО «Парк Орленок», г. Воронеж;
- ККО «Площадь Советов», г. Барнаул;
- ККО «Центральный», г. Новокузнецк;
- ККО «Космос», г. Оренбург;
- ККО «Университетский», г. Ижевск;
- ККО «Прибайкальский», г. Иркутск;
- ККО «На Озерова», г. Калининград;
- ККО «На Весенней», г. Кемерово;
- ККО «Центральный», г. Краснодар;
- ККО «На Плеханова», г. Липецк;
- ККО «Сурский», г. Пенза;
- ККО «Казачий», г. Саратов;
- ККО «Центральный», г. Ставрополь;
- ККО «Университетский», г. Сургут;
- ККО «Новый город», г. Тольятти;
- ККО «Университетская роща», г. Томск;
- ККО «На 50 лет Октября», г. Тюмень;
- ККО «Интерсити», г. Череповец;
- ККО «На Свердлова», г. Ярославль.
6–8 января 2017 года все офисы работать не будут.
C 9 января 2017 года все офисы БКС Банка будут работать в обычном режиме.
С режимом проведения банковских операций в период новогодних праздников можно ознакомиться на сайте АО «БКС Банк» по ссылке.
Материалы сюжета "Как работают банки в новогодние каникулы 2017 года?":