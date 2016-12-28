Чистая прибыль группы ВТБ увеличилась до 45,5 млрд рублей за 11 месяцев 2016

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Чистая прибыль группы ВТБ увеличилась до 45,5 млрд рублей за 11 месяцев 201628 декабря 2016
Банк ВТБ («ВТБ» или «Банк»), головная компания группы ВТБ («Группа»), опубликовала неаудированные консолидированные финансовые результаты в соответствии с МСФО за ноябрь 2016 года и 11 месяцев, закончившихся 30 ноября 2016 года.
Отчёт о прибылях и убытках
- Чистая прибыль группы ВТБ составила 7,5 млрд рублей в ноябре и 45,5 млрд рублей за 11 месяцев 2016 года против чистой прибыли 10,9 млрд рублей и 3,0 млрд рублей за ноябрь и 11 месяцев 2015 года соответственно. Чистые операционные доходы до создания резервов составили 39,3 млрд рублей в ноябре и 451,7 млрд рублей за 11 месяцев 2016 года, увеличившись на 18,4% и 23,9% соответственно по сравнению с аналогичными периодами прошлого года;
- Чистые процентные доходы составили 33,7 млрд рублей в ноябре и 378,1 млрд рублей за 11 месяцев 2016 года, увеличившись на 24,4% и 48,3% соответственно по сравнению с аналогичными периодами прошлого года на фоне восстановления чистой процентной маржи, составившей 3,7% за ноябрь и 11 месяцев 2016 года против 2,8% за ноябрь и 2,5% за 11 месяцев 2015 года;
- Чистые комиссионные доходы составили 7,4 млрд рублей в ноябре и 70,5 млрд рублей за 11 месяцев 2016 года, увеличившись на 4,2% и 2,9% соответственно по сравнению с аналогичными периодами прошлого года;
- Совокупные расходы Группы на создание резерва под обесценение долговых финансовых активов, а также прочих активов, обязательств кредитного характера и судебных исков составили 11,2 млрд рублей в ноябре и 177,2 млрд рублей за 11 месяцев 2016 года, увеличившись на 761,5% и 13,2% соответственно по сравнению с аналогичными периодами прошлого года. Стоимость риска Группы, включая обязательства кредитного характера, составила 1,2% в ноябре и 1,8% за 11 месяцев 2016 года против 0,1% в ноябре и 1,6% за 11 месяцев 2015 года;
- Расходы на персонал и административные расходы составили 18,0 млрд рублей в ноябре и 209,0 млрд рублей за 11 месяцев 2016 года, увеличившись на 4,0% и 6,5% соответственно по сравнению с аналогичными периодами прошлого года. Соотношение расходов и операционных доходов (CIR) Группы составило 45,8% в ноябре и 46,9% за 11 месяцев 2016 года против 52,0% в ноябре и 53,6% за 11 месяцев 2015 года.
Отчет о финансовом положении
- По состоянию на 30 ноября 2016 года совокупные активы Группы составили 12 980,4 млрд рублей, увеличившись на 3,2% в ноябре и сократившись на 4,8% с начала 2016 года. Кредиты и авансы клиентам до вычета резервов увеличились на 1,7% в ноябре и сократились на 4,0% с начала 2016 года. Кредиты юридическим лицам до вычета резервов увеличились на 1,9% в ноябре и сократились на 7,2% с начала 2016 года, при этом кредиты физическим лицам до вычета резервов выросли на 1,0% в ноябре и на 9,4% с начала 2016 года;
- Доля неработающих кредитов (NPL) в совокупном кредитном портфеле составила на 30 ноября 2016 года 6,8%, сократившись в ноябре на 10 б.п. и увеличившись на 50 б.п. с начала 2016 года. Покрытие неработающих кредитов резервами по состоянию на 30 ноября 2016 года находилось на уровне 104,6% (104,4% по состоянию на 31 октября 2016 года, 105,8% по состоянию на 31 декабря 2015 года);
- Средства клиентов сократились на 1,3% в ноябре и увеличились на 11,6% с начала 2016 года до 8 110,9 млрд рублей по состоянию на 30 ноября 2016 года. Средства юридических лиц сократились на 3,3% в ноябре и увеличились на 16,8% с начала 2016 года, средства физических лиц выросли на 2,2% в ноябре и на 3,7% с начала 2016 года;
- Объем выпущенных долговых ценных бумаг по состоянию на 30 ноября 2016 года составил 455,2 млрд рублей, снизившись на 27,0% с начала 2016 года;
- Скорректированное соотношение кредитов и депозитов (LDR) составило 99,8% по состоянию на 30 ноября 2016 года по сравнению с 100,0% на 31 октября 2016 года и 104,9% на 31 декабря 2015 года. Нескорректированное соотношение кредитов и депозитов составило 111,2% по состоянию на 30 ноября 2016 года по сравнению с 107,8% на 31 октября 2016 года и 129,9% на 31 декабря 2015 года;
- По состоянию на 30 ноября 2016 года достаточность капитала первого уровня составила 13,2% (13,3% на 31 октября 2016 года, 12,4% на 31 декабря 2015 года), общая достаточность капитала — 14,9% (15,0% на 31 октября 2016 года, 14,3% на 31 декабря 2015 года).
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