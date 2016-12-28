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Чистая прибыль группы ВТБ увеличилась до 45,5 млрд рублей за 11 месяцев 2016

Банк ВТБ («ВТБ» или «Банк»), головная компания группы ВТБ («Группа»), опубликовала неаудированные консолидированные финансовые результаты в соответствии с МСФО за ноябрь 2016 года и 11 месяцев, закончившихся 30 ноября 2016 года.

Отчёт о прибылях и убытках

Чистая прибыль группы ВТБ составила 7,5 млрд рублей в ноябре и 45,5 млрд рублей за 11 месяцев 2016 года против чистой прибыли 10,9 млрд рублей и 3,0 млрд рублей за ноябрь и 11 месяцев 2015 года соответственно. Чистые операционные доходы до создания резервов составили 39,3 млрд рублей в ноябре и 451,7 млрд рублей за 11 месяцев 2016 года, увеличившись на 18,4% и 23,9% соответственно по сравнению с аналогичными периодами прошлого года;

Чистые процентные доходы составили 33,7 млрд рублей в ноябре и 378,1 млрд рублей за 11 месяцев 2016 года, увеличившись на 24,4% и 48,3% соответственно по сравнению с аналогичными периодами прошлого года на фоне восстановления чистой процентной маржи, составившей 3,7% за ноябрь и 11 месяцев 2016 года против 2,8% за ноябрь и 2,5% за 11 месяцев 2015 года;

Чистые комиссионные доходы составили 7,4 млрд рублей в ноябре и 70,5 млрд рублей за 11 месяцев 2016 года, увеличившись на 4,2% и 2,9% соответственно по сравнению с аналогичными периодами прошлого года;

Совокупные расходы Группы на создание резерва под обесценение долговых финансовых активов, а также прочих активов, обязательств кредитного характера и судебных исков составили 11,2 млрд рублей в ноябре и 177,2 млрд рублей за 11 месяцев 2016 года, увеличившись на 761,5% и 13,2% соответственно по сравнению с аналогичными периодами прошлого года. Стоимость риска Группы, включая обязательства кредитного характера, составила 1,2% в ноябре и 1,8% за 11 месяцев 2016 года против 0,1% в ноябре и 1,6% за 11 месяцев 2015 года;

Расходы на персонал и административные расходы составили 18,0 млрд рублей в ноябре и 209,0 млрд рублей за 11 месяцев 2016 года, увеличившись на 4,0% и 6,5% соответственно по сравнению с аналогичными периодами прошлого года. Соотношение расходов и операционных доходов (CIR) Группы составило 45,8% в ноябре и 46,9% за 11 месяцев 2016 года против 52,0% в ноябре и 53,6% за 11 месяцев 2015 года.

Отчет о финансовом положении