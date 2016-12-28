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ВТБ развивает сотрудничество с Московской областью

В рамках государственных контрактов, заключенных по результатам открытых аукционов, банк ВТБ предоставил Министерству финансов Московской области кредиты в размере 4 млрд рублей сроком на три года.

Заемные средства будут направлены на финансирование дефицита областного бюджета и погашение государственных долговых обязательств Московской области.

Заместитель президента — председателя правления банка ВТБ Валерий Лукьяненко отметил: «Предоставленные банком денежные средства Московской области будут способствовать укреплению партнерских отношений с регионом. Мы надеемся, что при поддержке ВТБ местные власти смогут эффективно решать текущие приоритетные задачи и реализовывать перспективные стратегические проекты».