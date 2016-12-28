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БайкалИнвестБанк проводит акцию по вкладам "Верным клиентам"

АО «БайкалИнвестБанк» проводит акцию «ВЕРНЫМ КЛИЕНТАМ» по вкладам физических лиц в рублях:

• Участники акции – физические лица, имеющие срочные вклады в АО «БайкалИнвестБанк», срок окончания которых с 24.12.2016 по 31.01.2017 г.

• Срок проведения акции – с 27.12.2016 по 31.01.2017 г.

• Вклады, участвующие в акции:



1. «Эксперт» (подробные условия: http://baikalinvestbank.ru/individuals/deposits/)

-ставка по вкладу на срок 365 дней, на сумму от 10 000 руб. до 1 400 000 руб. включительно, повышается на 1% и составит 8,0%



2. «Максимальное накопление» (подробные условия: http://baikalinvestbank.ru/individuals/deposits/)

- ставка по вкладу на срок 365 (366) дней на сумму от 50 000 руб. до 2 999 999 руб. повышается на 1,5% и составит 8,0%; на сумму от 3 000 000 руб до 30 000 000 руб. включительно, повышается на 1,5% и составит 8,2%;

- ставка по вкладу на срок 367-546 дней на сумму от 50 000 руб. до 2 999 999 руб. повышается на 1,5% и составит 8,1%; на сумму от 3 000 000 руб до 30 000 000 руб. включительно, повышается на 1,5% и составит 8,5%;

