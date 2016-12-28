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Администрация Ольхонского района Иркутской области незаконно выделила дачникам земельный участок на побережье Байкала

Ольхонский районный суд Иркутской области признал недействительным договор-аренду земельного участка площадью 2,5 гектара на берегу озера Байкал и возвратил его в муниципальную собственность.

Основанием для предъявления иска в суд послужили результаты проверки, проведенной природоохранной прокуратурой.

Установлено, что в 2013 году администрация Ольхонского района Иркутской области предоставила данный участок дачному некоммерческому партнерству «Песчаное» в центральной экологической зоне Байкальской природной территории, где запрещено возведение жилых домов.

Участок берега Байкала, на котором были выделены земли, относится к нетронутым природным территориям, что предполагает сохранность уникальных ландшафтов его водоохранной зоны. Более того, на нем располагаются объекты археологического наследия: каменная стена-«городище», поселенческо-культовый комплекс и стоянки мезолита, незолита и позднего железного века, сообщают в пресс-служба Иркутской области.

Таким образом, решение о передаче земли в аренду дачному некоммерческому партнерству является незаконным, поскольку принято в разрез международным обязательствам Российской Федерации по охране мирового природного наследия.

Кроме того, принятое администрацией Ольхонского района решение о предоставлении этого земельного участка для дачного строительства нарушило интересы местных жителей, в том числе, относящихся к льготным категориям и обладающих приоритетным правом. Как показала проверка, лишь один член ДНП «Песчаное» проживал в Ольхонском районе.

Фактическое исполнение судебного решения находится на контроле Западно-Байкальской межрайонной прокуратуры.