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В Иркутской области чиновника оштрафовали за нарушение законодательства о закупках товаров, работ, услуг

Тулунская межрайонная прокуратура проверила соблюдения законодательства о закупках товаров, работ, услуг в МКП «Благоустройство».

В ходе проверки облнаружилось, что МКП «Благоустройство» не разместило в единой информационной системе информацию о заключении контракта на поставку оборудования.

Вдобавок, извещение о проведении запроса котировок на поставку оборудования размещено на официальном сайте закупок с нарушением установленного срока.

По результатам рассмотрения дел об административных правонарушениях, возбужденных прокурором в отношении ответственного за осуществление функций по закупкам должностного лица МПК «Благоустройство», управлением Федеральной антимонопольной службы по Иркутской области назначено наказание в виде штрафа, сообщает пресс-служба Прокуратуры Иркутской области.