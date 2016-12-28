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Иркутской ГЭС - 60 лет

28 декабря юбилей отмечает Иркутская ГЭС, первая из каскада гидроэлектростанций на Ангаре и первая крупная ГЭС в Восточной Сибири. Шестьдесят лет назад Иркутская ГЭС дала толчок развитию всего региона, стала стимулом для развития промышленности, а для иркутян – символом благополучия и уверенности в завтрашнем дне.

Сегодня Иркутская ГЭС мощностью 662,4 МВт вырабатывает 4,1 млрд. кВт ч в средний по водности год. Число часов использования установленной мощности - 6200 час. Электроэнергия поступает в Иркутскую энергосистему и используется предприятиями энергоемких отраслей промышленности.

Пресс-служба ПАО «Иркутскэнерго» напомнает, что в январе 1950 года правительством СССР было принято решение о сооружении Иркутского гидроузла и уже через месяц началось строительство. Уникальностью проекта стала смелая идея совмещения плотины и здания ГЭС. Впервые в мировой практике строительство насыпной плотины осуществлялось из гравия и песка. На пути создания Иркутской ГЭС встретилось немало трудностей: опыта в строительстве таких гидростанций в стране не было, мощная, студеная и быстрая река предъявляла особые требования к работе. Однако непростые климатические условия не помешали построить Иркутскую ГЭС в срок. 7 июля 1956 года за 16 часов была перекрыта Ангара и ее воды пущены через строящееся здание ГЭС. 29 декабря 1956 года, через 82 месяца от начала работ первый агрегат Иркутской ГЭС был включен в сеть. Через день, 31 декабря заработал второй агрегат. В 1958 году строители досрочно ввели в эксплуатацию последние два агрегата, и Иркутская ГЭС заработала на полную проектную мощность.

Иркутская ГЭС – исторически сложившийся регулятор уникального байкальского водного стока для каскада Ангарских ГЭС. Станция осуществляет сезонное и многолетнее регулирование уровня Байкала, обеспечивая выработку электроэнергии на Ангарских ГЭС, а также уровни воды в Ангаре выше зоны подпора от Братской плотины, необходимые для судоходства и работы промышленных и коммунальных водозаборов в Иркутске, Ангарске и Усолье-Сибирском.

Олег Причко, генеральный директор ПАО «Иркутскэнерго»: «Перекрытие Ангары Иркутской ГЭС – это великая победа дальновидности и прозорливости, финал грандиозной работы учёных, конструкторов, работы многих отраслей промышленности, результат труда увлечённых, инициативных, гордых своим делом профессионалов и бескорыстных энтузиастов, построивших в кратчайшие сроки первую в Сибири ГЭС. На строительстве ГЭС прошла свое становление целая плеяда энергетиков и гидростроителей, которые в дальнейшем принимал участие в возведении таких гигантов промышленности как Братская, Усть-Илимская, Красноярская ГЭС».

ПАО «Иркутскэнерго» - крупнейшая в России энергоугольная компания, включающая в себя тепловые и гидроэлектростанции, а также тепловые сети, угольные разрезы, транспортные предприятия, ремонтный завод и обогатительную фабрику. Установленная мощность электростанций компании - 12,9 ГВт, в том числе ГЭС - более 9 ГВт. Суммарная производственная мощность разрезов (бурый и каменный уголь) 18,4 млн. тонн в год. Основным акционером ПАО «Иркутскэнерго» является крупнейшая российская частная энергокомпания «ЕвроСибЭнерго» (входящая в группу компаний En + Group). Иркутскэнерго надёжно и бесперебойно снабжает своих клиентов - промышленность и население электро- и теплоэнергией, услугами компании пользуются в ежесекундном режиме почти три миллиона человек. В 2015 году компания выработала 46,9 млрд кВтч электроэнергии, из них на ГЭС 35,6 млрд кВтч, ТЭС – 11,3 млрд кВт-ч. Каждый год на модернизацию генерирующего оборудования компания направляет более 1 млрд рублей в год. В консолидированный бюджет Иркутской области и федеральный бюджет в 2015 году было направлено 12,6 млрд рублей, затраты на выполнение природоохранных мероприятий составили 1,1 млрд рублей.