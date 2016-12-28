Банковские карты с индивидуальным дизайном предлагает Сбербанк для крупных компаний

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Банковские карты с индивидуальным дизайном предлагает Сбербанк для крупных компаний28 декабря 2016
В Приангарье набирает популярность сервис по заказу банковских карт Сбербанка с индивидуальным дизайном. Данное предложение реализуется банком сегодня не только для частных лиц, но и для крупных корпоративных клиентов. Возможность совершенно бесплатно выпустить карты с особым стилем и индивидуальной символикой есть у компаний в рамках зарплатного проекта с количеством сотрудников более 250 человек.
- С начала года в Иркутской области мы реализовали уже шесть крупных проектов по выпуску более тысячи зарплатных карт со специальным дизайном для корпоративных клиентов, - комментирует начальник отдела продаж зарплатных проектов Иркутского отделения Сбербанка Татьяна Кочеткова. – Такие карты позволяют подчеркнуть значимость и индивидуальность, а также продемонстрировать приверженность корпоративной культуре компании.
В стадии реализации находятся еще два проекта Сбербанка, в рамках которых будет эмитировано более 4 тысяч банковских карт с индивидуальным дизайном для сотрудников крупнейших иркутских компаний.
Байкальский банк ПАО Сбербанк осуществляет деятельность на территории Иркутской области, Забайкальского края, Республики Бурятии, Республики Саха (Якутия). Байкальский банк – это 4 головных отделения, 642 офиса по обслуживанию клиентов. Банк занимает высокую долю на рынке вкладов населения, в области кредитования частных клиентов и юридических лиц. Предоставляет широкий перечень банковских услуг для населения и корпоративных клиентов. Осуществляет корреспондентские отношения с банками Монголии, Китая, выступает поручителем во внешнеторговых сделках.
Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций 1481. Официальные сайты Банка – www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru.