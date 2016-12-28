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Банковские карты с индивидуальным дизайном предлагает Сбербанк для крупных компаний

В Приангарье набирает популярность сервис по заказу банковских карт Сбербанка с индивидуальным дизайном. Данное предложение реализуется банком сегодня не только для частных лиц, но и для крупных корпоративных клиентов. Возможность совершенно бесплатно выпустить карты с особым стилем и индивидуальной символикой есть у компаний в рамках зарплатного проекта с количеством сотрудников более 250 человек.

- С начала года в Иркутской области мы реализовали уже шесть крупных проектов по выпуску более тысячи зарплатных карт со специальным дизайном для корпоративных клиентов, - комментирует начальник отдела продаж зарплатных проектов Иркутского отделения Сбербанка Татьяна Кочеткова. – Такие карты позволяют подчеркнуть значимость и индивидуальность, а также продемонстрировать приверженность корпоративной культуре компании.

В стадии реализации находятся еще два проекта Сбербанка, в рамках которых будет эмитировано более 4 тысяч банковских карт с индивидуальным дизайном для сотрудников крупнейших иркутских компаний.