Новости

Сбербанк аккредитовал новостройку Комдрагмет в 203 микрорайоне города Якутска

Сбербанк аккредитовал строящийся жилой дом в 203 микрорайоне города Якутска, возводимый застройщиком ГУП «Комитет по драгоценным металлам и драгоценным камням Республики Саха». Сдача дома запланирована на 4 квартал 2017 года. В настоящее время, по оценкам экспертов, готовность дома составляет 70%.

- В новом доме с магазинами на первом этаже, будут расположены однокомнатные, двухкомнатные и трехкомнатные квартиры. Застройщик имеет полный пакет разрешительных документов, что является дополнительной гарантией для клиента. Чтобы оформить жилищный кредит на приобретение квартиры в указанном объекте, нужно подать заявку в офисе Сбербанка либо в офисе агентства недвижимости «Республика», которое реализует продажу этих квартир, - отмечает начальник сектора жилищного кредитования управления по работе с партнерами и ипотечного кредитования Якутского отделения Сбербанка Валентина Иванчикова.

Напомним, что заявки, оформленные в офисах застройщиков и агентств-партнеров банка, рассматриваются в приоритетном порядке – срок рассмотрения составляет от двух часов до двух рабочих дней.