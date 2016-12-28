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200 часов обязательных работ присудили жительнице Иркутской области за сокрытие арестованного автомобиля

200 часов отработает на благо родного поселка жительница Шелеховского района Иркутской области. Такое наказание ей назначил суд за сокрытие арестованного имущества, которое было вверено ей на ответственное хранение.

Согласно решению Шелеховского городского суда гражданка обязана выплатить банку 700 тыс. рублей по кредитному договору. С целью принудительного исполнения судебного решения судебным приставом Шелеховского районного отдела судебных приставов произведен арест принадлежащего должнице автомобиля Toyota RAV4.

Женщину назначили ответственной за хранение, предупредили об уголовной ответственности за незаконные действия в отношении имущества, подвергнутого описи или аресту либо подлежащего конфискации.

В рамках исполнительного производства судебный пристав вручил должнице требование о предоставлении арестованного имущества для передачи на реализацию. Однако гражданка, дабы воспрепятствовать изъятию машины, переместила ее в другое место, не уведомив должностное лицо Управления, сообщает пресс-служба УФССП России по Иркутской области.

В связи с этим, дознавателем Шелеховского РОСП в отношении гражданки А. возбуждено уголовное дело по ст. 312 УК РФ, которое по окончании расследования было направлено в суд. Подсудимой назначено наказание в виде обязательных работ на срок 200 часов. Привлечение к уголовной ответственности не освобождает от исполнения обязательств по погашению задолженности перед банком.