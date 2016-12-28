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Возбуждено уголовное дело в отношении главврача Иркутской районной больницы

По результатам рассмотрения постановления прокурора Иркутского района и материалов прокурорской проверки, направленных в следственные органы по факту нарушений бюджетного законодательства, выявленных в деятельности ОГБУЗ «Иркутская районная больница», 27 декабря 2016 года возбуждено уголовное дело в отношении бывшего главного врача за злоупотребление должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ).

Установлено, что ранее занимавшим должность главного врача Иркутской районной больницы в 2013 и 2015 годах без лицензии на соответствующие виды деятельности оформлялись трудовые отношения с работниками, которые получили единовременные компенсационные выплаты за счет средств федерального и областного бюджета в рамках целевой программы «Земский доктор», сообщает пресс-служба Прокуратуры Иркутской области.

При этом с момента трудоустройства они до настоящего времени так и не приступили к исполнению своих трудовых обязанностей.