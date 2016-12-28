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Разработка «Умной школы» завершится в феврале 2017 года

Разработка эскизного проекта образовательного комплекса с поселком приемных семей «Умная школа» завершится в феврале 2017 года, сообщила президент благотворительного фонда «Новый дом» Ирина Белянова.

На совещании под руководством заместителя Председателя Правительства Иркутской области Руслана Болотова Ирина Белянова рассказала, что по окончании работ над эскизом генеральный проектировщик приступит к разработке проектной документации, которая по предварительным планам поступит на рассмотрение Госэкспертизы для получения разрешения на строительство в третьем квартале 2017 года.

Руслан Болотов отметил, что к этому времени планируется завершить разработку проектной документации по подведению всех необходимых коммуникаций – тепла, электричества, водоснабжения и канализации непосредственно к границам участка.

– Сейчас мы уже выходим на ту стадию работ – на стадию строительства, когда люди смогут сами отслеживать все этапы. Кроме того, «Умная школа» - это проект, который может стать локомотивом для строительства принципиально новых образовательных учреждений на территории региона, - подчеркнул Руслан Болотов.

По словам Ирины Беляновой, в третьем квартале 2017 года запланирован этап по выбору генерального подрядчика.

Пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области напоминает, что образовательный проект «Умная школа» был инициирован в 2013 году. По замыслу организаторов, там будут учиться дети с разными стартовыми возможностями. Школа создается вместе с семейным поселком.

В июле 2016 года Губернатор Иркутской области Сергей Левченко подписал распоряжение о предоставлении земельного участка для строительства образовательного комплекса. В декабре между Министерством имущественных отношений Иркутской области и Благотворительным фондом «Новый дом» заключен договор аренды на земельный участок.