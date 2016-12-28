Новости

В 2017 году коэффициент – дефлятор для расчета налога на имущество физических лиц повысится

В 2016 году при расчете налога на имущество физических лиц за 2015 год применялся повышающий коэффициент – дефлятор, установленный приказом Минэкономразвития Российской Федерации, в размере 1,147.

Налог рассчитывался на основании данных о суммарной инвентаризационной стоимости объектов налогообложения, принадлежащих налогоплательщику (с учетом его доли в праве общей собственности на каждый из таких объектов). Сведения об инвентаризационной стоимости представлены органами, осуществляющими технический учет, на 01.03.2013. Причем учитываются все объекты, расположенные в пределах одного муниципального образования. Учитывается и количество месяцев, в течение которых имущество было зарегистрировано на налогоплательщика. То есть, с увеличением количества принадлежащих налогоплательщику объектов может изменяться не только сумма налога, но и применяемая ставка налога.

Ставки налога устанавливаются органами местного самоуправления. Например, в муниципалитете установлена ставка по налогу на имущество: при стоимости до 300 тыс. руб. – 0,1%, от 300 тыс. руб. до 500 тыс. руб. – 0,2%.

Тогда при приобретении второго объекта имущества, если суммарная стоимость двух объектов превышает 300 тыс. рублей, сумма начисленного налога и на первый объект возрастает в два раза.

Налоговая служба Иркутской области обращает внимание налогоплательщиков, что при расчете налога на имущество физических лиц в 2017 г. за налоговый период 2016 г. будет применяться коэффициент – дефлятор в размере 1,329, установленный приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.10.2015 № 772. За налоговый период 2017 г. – 1,425 (приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 03.11.2016 № 698).