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Новый год – раздолье для мошенников

Второй день подряд жертвами аферистов стали сразу 6 жителей Иркутской области. В канун Нового года жители Приангарья покупая подарки, нередко могут наткнуться на уловки мошенников.

Днём 27 декабря в дежурную часть межмуниципального отдела МВД России «Киренский» поступило заявление от 47-летней женщины. Установлено, на телефон заявительницы пришло СМС-сообщение о выигрыше автомобиля стоимостью около двух миллионов рублей. Заявительница позвонила по телефону в СМС, ей ответил сотрудник автомобильной фирмы. Для получения выигрыша женщина перевела преступникам комиссию – 9 тысяч 500 рублей. После этого фирма перестала выходить на связь.

Ещё трое граждан за минувшие сутки лишились накоплений через интернет. 59-летний анграчанин на одном из сайтов увидел объявление о продаже охотничьего оптического прицела.

Продавец по телефону попросил перевести 100-процентную предоплату за товар. Мужчина перевёл 174 тысячи рублей, после этого "внезапно" сайт оказался удалён.

Жительница микрорайона Юбилейный областного центра на сайте «Авито.ру» разместила объявление о продаже компьютерного стола. Потенциальный покупатель попросил назвать данные банковской карты для перевода средств иркутянке. Завладев конфиденциальной информацией, преступник похитил 9 тысяч рублей с её счёта.

Таким же образом лишилась 13 тысяч рублей и жительница Иркутского района, которая разместившая объявление о сдаче квартиры в Новый год, пишет пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской областиПресс-служба ГУ МВД России по Иркутской областиПресс-служба ГУ МВД России по Иркутской областиПресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

Более 40 тысяч рублей лишился пенсионер из Саянска. 65-летний мужчина назвал данные банковской карты «сотруднику банка».

По всем фактам мошенничества проводятся проверки.