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Иркутский бизнес-омбудсмен встретился с задержанным предпринимателем в СИЗО

23 ноября во время встречи "Бизнес и власть: откровенный разговор" супруга предпринимателя заявила о нарушении прав ее мужа. Женщина рассказала, что 24 февраля 2016 года ее муж был задержан по подозрению в незаконной рубке леса. Через три дня предпринимателю было предъявлено обвинение. Постановлением Черемховского районного суда Иркутской области мужчину заключили под стражу на два месяца. Позднее этот срок неоднократно продлевали.

Женщина считает, что ее супруга незаконно удерживают в СИЗО с целью получить ложные показания. Сама она вместе с адвокатами предоставила в суд множество обстоятельств для изменения меры пресечения, однако это не принесло результата. При этом мужчина раскаивается в содеянном, а его супруга начала погашать ущерб, нанесенный государству. Однако мужчину по-прежнему держат в СИЗО.

Адвокаты обвиняемого заявили в Черемховский суд ходатайство о привлечении Уполномоченного Алексея Москаленко в качестве защитника. Однако суд отклонил его и вновь продлил обвиняемому предпринимателю срок содержания под стражей.

Следствие по уголовному делу длится уже более девяти месяцев, восемь из них предприниматель находится под стражей.

По мнению специалистов аппарата Уполномоченного мера пресечения в виде избрания под стражу в данном случае является слишком строгой.

При этом не учитывается тот факт, что предприниматель активно сотрудничает с правоохранительными органами, дает показания, возместил ущерб, причиненный государству. Кроме того, у обвиняемого есть семья - супруга, несовершеннолетние дети и престарелая мать, нуждающаяся в уходе.

По данному факту Алексей Москаленко обратился в прокуратуру Иркутской области с просьбой провести проверку. В аппарате Уполномоченого по защите прав предпринимателей сообщают, что бизнес-омбудсмен лично встретился с предпринимателем в СИЗО.