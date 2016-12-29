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Основным драйвером роста страхового рынка в 2017 году станет страхование жизни

Рейтинговое агентство RAEX (Эксперт РА) опубликовало обзор «Прогноз развития страхового рынка в 2017 году: сдержанный оптимизм».

Основным драйвером роста страхового рынка в 2017 году станет страхование жизни. По прогнозу RAEX (Эксперт РА) российский страховой рынок с учетом страхования жизни вырастет на 12-14%, а его объем преодолеет отметку 1,3 трлн рублей. Сегмент покажет наибольшие темпы прироста взносов – около 30%, обеспечит 40% абсолютного прироста рынка страхования и станет его крупнейшим видом, достигнув объема 270 млрд рублей.

Без учета рынка страхования жизни российский страховой рынок в 2017 году вырастет на 8-9%.

«Позитивное влияние на темпы прироста взносов будут оказывать восстановление темпов роста ВВП, снижение банковских ставок и активное продвижение коробочных продуктов. Изменения в системе тарификации в ОСАГО могут стать дополнительным источником роста страхового рынка в 2017 году. Давление на темпы прироста страховых взносов окажет стагнация реальных доходов населения»,- комментирует управляющий директор по рейтингам страховых компаний «Эксперт РА» Алексей Янин.

По прогнозу RAEX (Эксперт РА), темпы прироста взносов по ОСАГО замедлятся до минимальных значений – 4-7% за 2017 год, что объясняется полным исчерпанием эффекта от повышения тарифов. В то же время поддержку сегменту окажут рост доли застрахованных автомобилей после внедрения системы «Единый агент» и запуска продаж электронных полисов, что предотвратит сокращение взносов по ОСАГО.

Сегмент автокаско, согласно прогнозу, будет развиваться более динамично. В RAEX (Эксперт РА) ожидают положительную динамику премий по страхованию автокаско в 2017 году (+11%) после двухлетнего снижения. Позитивное влияние на сегмент окажут повышение уровня проникновения за счет снижения средней стоимости полиса с франшизой и оживление в сегменте кредитования в результате снижения банковских ставок, сдерживающим фактором будет стагнация реальных доходов населения.

Остальные крупнейшие сегменты страхового рынка также продемонстрируют положительную динамику премий.