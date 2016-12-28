Новости

Средний срок ипотечного кредита в Иркутской области увеличился до 15,19 лет

Самый «длинный» средний срок ипотечного кредита и самая высокая динамика роста данного показателя были отмечены в сегменте заемщиков до 25 лет – 16,1 лет (рост на 4,8%).

По данным 4 000 кредиторов, передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), средний срок ипотечного кредита в стране на 01.12.2016 года составил 14,74 лет, увеличившись на 2,5% (или на 4,4 месяца) по сравнению с аналогичным показателем начала года (14,38 лет на 01.01.2016г.)

В Иркутской области средний срок ипотечного кредита увеличился на 3,7% и составляет 15,19 лет.

«Рост среднего срока ипотечного кредита в 2016 году свидетельствует о том, что и заемщики, и кредиторы с оптимизмом смотрят как на будущее частных экономик граждан, так и на экономические перспективы государства, - говорит генеральный директор НБКИ Александр Викулин. – Характерно, что наиболее динамично увеличивается значение данного показателя в сегменте самых молодых заемщиков – тех граждан, которые в ближайшие десятилетия будут составлять основу экономически активного населения страны».