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Азиатско-Тихоокеанский банк стал уполномоченным агентом FIFA по продаже монет и банкнот с символикой футбольной федерации

FIFA (Fédération Internationale de Football Association), на основании рекомендаций Банка России, утвердила АТБ в качестве дистрибьютора инвестиционных и памятных монет, а также банкнот с символикой FIFA на территории Российской Федерации. Сотрудничество с футбольной федерацией рассчитано на 2 года.

Азиатско-Тихоокеанский банк, наряду с другими уполномоченными российскими банками, начнет продажу монет из драгоценных металлов и памятных банкнот с символикой FIFA в 2017 году.

Банк России 21 декабря объявил о выпуске в обращение памятных монет к турнирам FIFA в России.

К проведению в 2017 году Кубка Конфедераций FIFA выпускаются серебряная монета номиналом 3 рубля (тираж 10 тысяч штук) и золотая монета номиналом 50 рублей (тиражом 5 тысяч штук). На оборотной стороне обеих монет расположено рельефное изображение Кубка конфедераций FIFA на фоне российского фольклорного орнамента. Внизу по окружности - надпись «Кубок конфедераций FIFA 2017».

Кроме того, к проведению в 2018 году Чемпионата мира по футболу выпускаются серебряная номиналом 3 рубля и золотая номиналом 50 рублей. На оборотной стороне монет расположено рельефное изображение Кубка мира, справа – надпись «Чемпионат мира по футболу FIFA 2018 в России». Тираж серебряной монеты - до 300 тысяч штук, золотой - до 100 тысяч штук.

Также Чемпионату мира по футболу 2018 года посвящены четыре памятные серебряные монеты номиналом 3 рубля и памятная монета из недрагоценных металлов номиналом 25 рублей в обычном и специальном исполнениях.

На обороте серебряных монет стилизованная траектория полета футбольного мяча отделяет изображение игрока с мячом от фольклорного орнамента, на котором находятся изображения, посвященные российским городам: Екатеринбургу с домом Н.И. Севастьянова на первой монете, Казани со скульптурой дракона Зиланта на второй, Калининграду с Кафедральным собором на третьей и Саранску с Кафедральным собором святого праведного воина Феодора Ушакова на четвертой. Тираж каждой монеты - до 24 тысяч штук.

У 25-рублевой монеты из недрагоценных металлов в обычном исполнении на обороте имеется рельефное изображение официальной эмблемы Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года. Та же эмблема, но выполненная в цвете, расположена на обороте монеты в специальном исполнении. Тираж монеты в обычном исполнении - 19 750 тысяч штук, в специальном исполнении - 250 тысяч штук.

«Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО) — крупнейший частный банк Сибири и Дальнего Востока, основан в 1992 году. АТБ предоставляет полный комплекс банковских продуктов и услуг для физических и юридических лиц. Филиальная сеть АТБ включает 208 подразделений в 109 населенных пунктах в 18 регионах страны. Головной офис банка располагается в Благовещенске (Амурская область).

По данным на 01.07.2016 по размеру чистых активов АТБ занимает 51-е место в рэнкинге крупнейших российских банков «Интерфакс-100». По данным на 01.07.2016 года собственный капитал АТБ составляет 17,3 млрд рублей, чистые активы - 134,0 млрд рублей.

Генеральная лицензия на осуществление банковских операций №1810 выдана Банком России 4 августа 2015 года. АТБ входит в Систему страхования вкладов.