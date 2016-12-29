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Самые состоятельные люди мира в 2016 году разбогатели на $237 млрд

По данным на 27 декабря совокупное состояние 500 богатейших людей мира оценивается Bloomberg в $4,4 трлн, что на 5,7% больше, чем было в начале этого года. Больше всех за 2016 год удалось заработать совладельцу и главе инвесткомпании Berkshire Hathaway Уоррену Баффетту, который увеличил свое состояние на 19%. Это позволило ему с результатом в $74,1 млрд вернуть себе вторую строчку в рейтинге богатейших людей мира по версии Bloomberg.

Однако первую строчку рейтинга по итогам 2016 года продолжает удерживать основатель Microsoft Билл Гейтс. Его состояние оценивается в $91,5 млрд. Вопрос, конечно, как считать долларовую инфляцию, ведь для каждой персоны она индивидуальна. При этом на рынке всегда была точка зрения, что реальная долларовая инфляция намного выше официальной статистики. Инфляция товаров и услуг ведет в итоге и к инфляции стоимости финансовых активов.

Более интересно другое: как изменятся состояния мировых богачей через год. Рост ставки Федрезерва автоматически приведет к обесценению портфелей облигаций и акций развивающихся рынков. Однако главное это, конечно, Дональд Трамп и его новая экономическая политика. В мутной воде будущего года многие сумеют заработать, в том числе на валютных и фондовых рынках. Волатильность – это хлеб спекулянтов. Но многие, естественно, потеряют свои деньги. Наступающий 2017 год – время больших рисков и больших возможностей.

Александр Разуваев, директор аналитического департамента Альпари