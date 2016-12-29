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Хватит ли у Игоря Сечина административного ресурса для объединения «Роснефти» и «Транснефти»?

«Роснефть» подала в Арбитражный суд города Москвы заявление об обеспечении имущественных интересов, ответчиком выступает «Транснефть». Иск может быть связан с недовольством «Роснефти» методикой расчета остатков нефти и нефтепродуктов в системе «Транснефти». Арбитражный суд может принять предварительные обеспечительные меры. В числе таких мер может быть арест денежных средств или другого имущества ответчика, запрещение ответчику совершать определенные действия, касающиеся предмета спора.

Конфликты у двух государственных компаний случались и раньше. Достаточно вспомнить ситуацию начала 2014 года, когда «Роснефть» заявила о желании войти в капитал трубопроводной монополии. Считается, что создать нефтяной «Газпром» является давней мечтой главы «Роснефти» Игоря Сечина. С нашей точки зрения, вероятность данного сценария, действительно, существует. При этом все голосующие акции «Транснефти» находятся в руках государства. Так что прямое объединение двух компаний это первое, что приходит в голову.

Российское правительство может просто внести обыкновенные акции «Транснефти» в уставный капитал «Роснефти». В этом случае «Транснефть» превратится в дочку «Роснефти». А владельцам привилегированных акций трубопроводной монополии будет предложен выкуп или обмен бумаг на акции материнской компаний. Вопрос лишь в том, хватит ли у Игоря Сечина административного ресурса, чтобы реализовать данный план.

Александр Разуваев, директор аналитического департамента Альпари