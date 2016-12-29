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Мэрия Иркутска опубликовала график движения общественного транспорта в новогодние праздники

31 декабря работа муниципального общественного транспорта будет организована по будничному расписанию. Об этом сообщил начальник управления транспорта комитета городского обустройства администрации Иркутска Евгений Владимирский. Он также отметил, что достигнута договоренность с частными перевозчиками об организации работы транспорта на нескольких маршрутах до 1.00 часу ночи.

1 января троллейбусы и трамваи начнут работу в 8.00 утра, автобусы - в 9.00 утра. Со 2 по 8 января общественный транспорт будет работать с 7.00 – 7.30 утра.

31 декабря 2016 года на линию выйдет 247 единицмуниципального транспорта, в том числе: 150 автобусов, 39 трамваев, 58 троллейбусов, и около 1 тыс. коммерческих автобусов.

1-2 января 2017г. будет задействовано 87-100 единицмуниципального транспорта, в том числе автобусы – 36 ед., трамваи – 20 ед. (1 смена) / 25 ед. (2 смена), троллейбусы – 31ед. (1 смена) / 40 ед. (2 смена); 7 января 2017г. – 108-114 единиц муниципального транспорта , в том числе автобусы – 36 ед., трамваи – 31 ед., троллейбусы – 41ед. (1 смена) / 47 ед. (2 смена);

3,4,5,6,8 января 2017г. – 121-127 единиц муниципального транспорта, в том числе автобусы – 49 ед., трамваи – 31 ед., троллейбусы – 41ед. (1 смена) / 47 ед. (2 смена).

Кроме муниципального транспорта городские маршруты будут обслуживать около 500 единиц коммерческого транспорта.

В новогодние праздники с 31 декабря 2016г. по 8 января 2017 года работа муниципального транспорта будет организована следующим образом:

Муниципальные автобусы

Дата Номер маршрута Наименование маршрута Количество транспорта, ед. Время работы, ч. 1,2 6 Ц. Рынок – пос. Жилкино 1 10.13-18.58 января 2017г. 8 Н.И.ТЭЦ – м/р Зеленый 1 10.00 – 19.30 9 Ц.Рынок – пр. Радищева 1 10.06 – 18.12 15и 415 Ц. Рынок – пос. Искра - Зверохозяйство 1 9.25 – 19.00 18 Н.И.ТЭЦ – Областная больница 1 8.48 – 19.11 27 м/р Топкинский – Ц. Рынок – м/р Топкинский 2 9.20 – 19.48 28р Ц. Рынок – пос. Боково 6 8.00 – 20.00 29 Ц. Рынок – пос. Горького 1 8.10 – 19.00 30 Ц.Рынок–Н.Ленино (больница №8) 5 7.50 – 19.51 33 Ц. Рынок – ст. Батарейная 1 8.40 – 20.00 34 Ц. Рынок - Ерши 1 11.30 – 20.40 37 Ц. Рынок – Н.Ленино 6 8.00 – 20.00 39 Ц. Рынок – ст. Горка 1 7.40 – 19.07 55 Областная больница – Н.Ленино 5 8.00 – 19.50 57 Областная больница - Авиазавод 1 9.00 – 18.00 62 Автостанция – пос. Вересовка 1 8.13 – 19.33 67 м/р Первомайский – м/р Топкинский 1 10.10 – 19.50 Итого: 36 7 января 6 Ц. Рынок – пос. Жилкино 1 10.13-18.58 2017г. 8 Н.И.ТЭЦ – м/р Зеленый 1 10.00 – 19.30 9 Ц. Рынок – пр. Радищева 1 10.06 – 18.12 15 и 415 Ц. Рынок – пос. Искра - Зверохозяйство 1 9.25 – 19.00 18 Н.И.ТЭЦ – Областная больница 1 8.48 – 19.11 27 м/р Топкинский – Ц. Рынок – м/р Топкинский 2 9.20 – 19.48 28р Ц. Рынок – пос. Боково 6 8.00 – 20.00 29 Ц. Рынок – пос. Горького 1 8.10 – 19.00 30 Ц.Рынок–Н.Ленино (больница №8) 5 7.50 – 19.51 33 Ц. Рынок – ст. Батарейная 1 8.40 – 20.00 34 Ц. Рынок - Ерши 1 11.30 – 20.40 37 Ц. Рынок – Н.Ленино 6 8.00 – 20.00 39 Ц. Рынок – ст. Горка 1 7.40 – 19.07 55 Областная больница – Н.Ленино 1 8.00 – 19.50 57 Областная больница - Авиазавод 1 9.00 – 18.00 62 Автостанция – пос. Вересовка 1 8.13 – 19.33 67 м/р Первомайский – м/р Топкинский 1 10.10 – 19.50 Итого: 36 3,4,5,6,8 6 Ц. Рынок – пос. Жилкино 1 7.40 - 20.13 января 2017г. 8 Н.И.ТЭЦ – м/р Зеленый 2 7.10 – 21.10 9 Ц. Рынок – пр. Радищева 1 8.18 – 18.12 10 Н.Ленино – Завод нерудных материалов 1 8.10 – 18.08 13 Н.Ленино – Центр через пр. Марата 1 7.49-19.36 1 и 15 Ц. Рынок – пос. Искра - Зверохозяйство 1 7.40 – 19.00 18 Н.И.ТЭЦ – Областная больница 2 7.30 – 19.20 27 М/р Топкинский – Ц. Рынок – м/р Топкинский 4 6.50 – 19.48 28р Ц. Рынок – пос. Боково 6 7.00 – 21.00 29 Ц.Рынок – пос.Горького 1 7.00 – 19.00 30 Ц.Рынок–Н.Ленино (больница №8) 5 7.50 -19.51 31 Авиазавод – Центр через пр. Марата 1 8.15 – 17.42 32 Ц. Рынок – м/р Зеленый 1 9.15 – 18.15 33 Ц. Рынок – ст. Батарейная 2 6.15 – 20.30 34 Ц. Рынок - Ерши 1 7.00 – 20.40 35 Ц. Рынок – с. Кооператор 1 9.30 – 19.30 37 Ц. Рынок – Н.Ленино 6 7.00 – 21.00 39 Ц. Рынок – ст. Горка 1 7.40 – 19.07 52 Завод им.Куйбышева – с.Озерное 1 8.00 – 20.00 55 Областная больница – Н.Ленино 6 8.00 – 19.50 57 Областная больница - Авиазавод 1 7.00 – 19.00 62 Автостанция – пос. Вересовка 1 6.45 – 19.33 67 м/р Первомайский – м/р Топкинский 1 7.43 – 19.38 Итого: 49

Трамваи

Дата Номер маршрута Наименование маршрута Количество транспорта 1см/2см, ед. Время работы, ч. 1января 2017г. 1 Ул. Волжская – Студгородок 8/9 8.03 – 23.00 2 Трампарк – Ж.Д. Вокзал 1/1 7.59 - 20.11 3 Ул. Волжская – Ц.Рынок 2/3 7.41 – 23.00 4 ул. Братская – Ц. Рынок 5/6 7.59 – 23.00 4а Ул. Братская – Ж.Д. Вокзал -/1 15.10 – 20.07 5 м/р Солнечный – Ц. Рынок – ул. Волжская 2/3 8.06 – 23.00 6 м/р Солнечный – ул. Волжская – Ц.Рынок 2/2 8.16 – 21.18 Итого: 20/25 2-8 января 2017г. 1 Ул. Волжская – Студгородок 10/10 6.12 – 23.00 2 Трампарк – Ж.Д. Вокзал 1/1 7.59 - 20.11 3 Ул. Волжская – Ц. Рынок 4/4 6.09 – 23.00 4 ул. Братская – Ц. Рынок 7/7 6.13 – 23.00 4а Ул. Братская – Ж.Д. Вокзал 2/2 7.36 – 20.07 5 м/р Солнечный – Ц. Рынок – ул. Волжская 5/5 6.24 – 23.00 6 м/р Солнечный – ул. Волжская – Ц.Рынок 2/2 7.22 – 21.18 Итого: 31/31

Троллейбусы