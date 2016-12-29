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Каток на острове Конный заработает 30 декабря в Иркутске

30 декабря в Иркутске официально откроется каток на острове Конный.

На территории провели освещение, установили елку, оборудовали торговые места для ярмарки, организовали охрану. Об этом 28 декабря сообщил заместитель мэра – председатель комитета экономики администрации Иркутска Руслан Ким на депутатских слушаниях.

В 2017 году слева от въезда на детскую железную дорогу планируют организовать бесплатную парковку более чем на 150 мест.

На ее создание пойдет грунт, скопившегося возле ТЦ «Комсомолл», пишет Irk.ru, ссылаясь на слова заместителя мэра.

Также запланировано создание велодорожек, на асфальтовой площадке возле Академического моста — организация площадки для автоспорта. К 1 сентября 2017 года запустят колесо обозрения.