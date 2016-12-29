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Сбербанк в Бурятии запустил сервис оплаты школьного питания по биометрической технологии

В Бурятии Сбербанк запустил инновационный сервис для оплаты школьного питания. Первый в республике терминал «Ладошки» установлен в средней общеобразовательной школе с.Новая Брянь Заиграевского района.

«Ладошки» – биометрическая система, которая позволяет учащимся оплачивать питание по ладони. Для оплаты ребенку достаточно выбрать обед на экране специального терминала и поднести свою ладонь к сенсору, который считает рисунок вен, преобразует его в цифровой код и идентифицирует пользователя. После этого денежные средства списываются с лицевого счета школьника, а родители получают смс-уведомление на сотовый телефон.

- Благодаря сервису «Ладошки» с раннего возраста мы приучаем детей к использованию современных удобных банковских продуктов, – отмечает начальник отдела платежных сервисов Бурятского отделения Сбербанка Вячеслав Иршутов. - Родителям больше не нужно давать ребенку наличные на обед, при этом контролировать рацион питания ребенка они могут в личном кабинете.

На сегодняшний день проект «Ладошки» реализован в школах Московской области, в Иваново, Чебоксарах, в образовательных учреждениях Воронежской области. До конца года система «Ладошки» будет внедрена еще в 150 учебных заведениях различных регионов страны.

Сбербанк реализует сервис «Ладошки» исключительно в соответствии с 152-ФЗ «О защите персональных данных». Принцип работы сканера основан на инфракрасном излучении. Изображение, полученное во время сканирования, преобразовывается в цифровой код, который является необратимым. Это позволяет исключить возможность подделки или кражи информации. Рисунок вен является уникальным и не меняется в течение всей жизни. Хранение биометрических данных не осуществляется – хранится цифровой код, поступающий в центр обработки данных по защищенным каналам связи.

Технология абсолютно безопасна для здоровья, что подтверждается санитарно-эпидемиологическим заключением ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» в городе Москве.

В ноябре 2016 года Сбербанк стал финалистом международной премии Global Inclusion Awards* 2016 в номинации «Лучший банк для детей и молодёжи» за проект «Ладошки». Этой наградой отмечаются достижения поставщиков финансовых услуг, которые первыми предлагают инновационные и оригинальные продукты в сочетании с обучающим компонентом.

*Премии Global Inclusion Awards вручаются за достижения и инновации в области развития финансовой грамотности, социализации, расширения доступа к финансовым услугам, а также поддержку предпринимательства для детей и молодёжи. Учредитель премии — международная организация Child & Youth Finance International (CYFI). Цель организации — усилить экономическую и социальную роль детей и молодого поколения по всему миру.

ПАО Сбербанк – крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. Учредителем и основным акционером ПАО Сбербанк является Центральный банк Российской Федерации, владеющий 50% уставного капитала плюс одна голосующая акция. Другими 50% акций Банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуются более 135 млн физических лиц и более 1 млн предприятий в 22 странах мира. Банк располагает самой обширной филиальной сетью в России: около 17 тысяч отделений и внутренних структурных подразделений. Зарубежная сеть Банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Турции и других странах.

Байкальский банк ПАО Сбербанк осуществляет деятельность на территории Иркутской области, Забайкальского края, Республики Бурятии, Республики Саха (Якутия). Байкальский банк – это 4 головных отделения, 642 офиса по обслуживанию клиентов. Банк занимает высокую долю на рынке вкладов населения, в области кредитования частных клиентов и юридических лиц. Предоставляет широкий перечень банковских услуг для населения и корпоративных клиентов. Осуществляет корреспондентские отношения с банками Монголии, Китая, выступает поручителем во внешнеторговых сделках.

Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций 1481. Официальные сайты Банка – www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru.