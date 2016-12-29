Новости

Росгеология исследует перспекивную на углеводороды площадь в Иркутской области

Росгеология проведет комплексные геолого-геофизические работы на Северо-Наканновской площади, расположенной в Катангском районе Иркутской области. Исследования будут выполняться в рамках государственного контракта, подписанного с холдингом осенью 2016 года. Заказчиком выступили Центрсибнедра.

Объект относится к Лено-Тунгусской нефтегазоносной провинции. Специалистам предстоит уточнить модель геологического строения разреза осадочного чехла и глубинного структурно-тектонического плана южного склона Тунгусской синеклизы в зоне её сочленения с Непско-Ботуобинской антеклизой в пределах Северо-Наканновской площади с учётом данных бурения. В результате, по данным пресс-службы АО «Росгеология», планируется обнаружить новые перспективные зоны нефтегазонакопления, произвести прогноз локальных структур в солевых и подсолевых комплексах нижнего кембрия, венда, рифея и приповерхностной части фундамента, выполнить сейсмофациальное районирование целевых нефтегазоносных комплексов.

Итогом выполнения госконтракта должна стать оценка локализованных ресурсов углеводородов по категории Дл и разработка рекомендаций по постановке дальнейших поисково-оценочных работ.

Завершить реализацию проекта планируют к концу 2018 года. Непосредственно изучением площади будет заниматься "дочка" Росгеологии - АО «Иркутскгеофизика».