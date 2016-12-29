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Промсвязьбанк представил клиентам private banking новогоднее специальное предложение

В преддверии новогодних праздников private banking Промсвязьбанка предложил ВИП-клиентам возможность оформления и пролонгации программ private banking «Винтаж» и «Винтаж+» на специальных условиях: по сниженным тарифам с выгодой до 50% (за исключением тарифа «Бриллиант»). Сроки проведения праздничной акции: с 26 декабря 2016 по 31 января 2017 года. Специальным предложением могут воспользоваться как действующие, так и новые ВИП-клиенты.

Программы private banking – комплексное предложение по управлению капиталом, учитывающее индивидуальный подход в обслуживании клиентов и членов их семьи, включающее классические банковские и небанковские продукты и услуги, а также привилегии от партнеров.

Дополнительную информацию можно уточнить на сайте банка, по телефону круглосуточной линии private banking: 7 (495) 727 07 70 (Москва), 8 800 700 333 0, либо у менеджеров блока «Частный капитал»: +7 (495) 287-01-73.