Два ангарчанина стали победителями акции «Настоящая удача» от Дальневосточного банка

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Два ангарчанина стали победителями акции «Настоящая удача» от Дальневосточного банка29 декабря 2016
Подведены итоги акции «Настоящая удача», запущенной Дальневосточным банком в сентябре — каждый из пяти победителей получил по 100 000 рублей на подарки к Новому году.
В рамках акции «Настоящая удача», проводившейся с 1 сентября по 20 октября и приуроченной ко Дню нефтяника, Дальневосточный банк предложил участникам оформить один из популярных кредитов* на специальных условиях — с гарантированной скидкой 1 % годовых от стандартной ставки и возможностью дополнительно сэкономить еще 1 % за положительную кредитную историю. Весьма привлекательные условия кредитования дополняла приятная возможность стать обладателем крупной денежной суммы по результатам розыгрыша 5 денежных призов по 100 000 рублей каждый.
Среди многочисленных клиентов — сотрудников нефтегазовой отрасли из разных городов присутствия банка случайным образом были определены 5 финалистов, которые и получили приз. Все победители, кому улыбнулась настоящая удача, единодушно отметили, что такой солидный приз стал для них неожиданным и радостным подарком в преддверии новогодних праздников.
Константин Карпинский из города Большой Камень (Приморский край) отметил, что для него факт выигрыша стал приятной неожиданностью:
— Я никогда не выигрывал денежные призы, это впервые! Просто узнал об условиях кредитования, пришел на консультацию, понравились и ставки, и условия… об акции «Настоящая удача» узнал уже при оформлении кредита, от кредитного специалиста.
Как и другие победители, Константин планирует потратить выигрыш на новогодние подарки родным и близким. Дальневосточный банк поздравляет финалистов акции, сотрудников нефтяных и газовых компаний России, клиентов банка с наступающими зимними праздниками и желает удачи в Новом году!
Победители акции «Настоящая удача»:
- Миронов А. А., г. Оха
- Ревин А. В., г. Оха
- Шегутова А. А., г. Ангарск
- Сахаровский С. В., г. Ангарск
- Карпинский К. Г., г. Большой Камень
Телефон информационного центра ПАО «Дальневосточный банк»: 8 800 333-00-11(звонок по России — бесплатный).
* В рамках акции «Настоящая удача» было необходимо оформить один из следующих кредитов: «Кредиты наличными» (с обеспечением и без обеспечения) и «Рефинансирование потребительских кредитов», «Кредит под залог недвижимости на любые цели», «Кредит на покупку недвижимости (ипотека)», «Рефинансирование ипотечных кредитов» и «Автокредит».