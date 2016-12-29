Новости

Два ангарчанина стали победителями акции «Настоящая удача» от Дальневосточного банка

Подведены итоги акции «Настоящая удача», запущенной Дальневосточным банком в сентябре — каждый из пяти победителей получил по 100 000 рублей на подарки к Новому году.

В рамках акции «Настоящая удача», проводившейся с 1 сентября по 20 октября и приуроченной ко Дню нефтяника, Дальневосточный банк предложил участникам оформить один из популярных кредитов* на специальных условиях — с гарантированной скидкой 1 % годовых от стандартной ставки и возможностью дополнительно сэкономить еще 1 % за положительную кредитную историю. Весьма привлекательные условия кредитования дополняла приятная возможность стать обладателем крупной денежной суммы по результатам розыгрыша 5 денежных призов по 100 000 рублей каждый.

Среди многочисленных клиентов — сотрудников нефтегазовой отрасли из разных городов присутствия банка случайным образом были определены 5 финалистов, которые и получили приз. Все победители, кому улыбнулась настоящая удача, единодушно отметили, что такой солидный приз стал для них неожиданным и радостным подарком в преддверии новогодних праздников.

Константин Карпинский из города Большой Камень (Приморский край) отметил, что для него факт выигрыша стал приятной неожиданностью:

— Я никогда не выигрывал денежные призы, это впервые! Просто узнал об условиях кредитования, пришел на консультацию, понравились и ставки, и условия… об акции «Настоящая удача» узнал уже при оформлении кредита, от кредитного специалиста.

Как и другие победители, Константин планирует потратить выигрыш на новогодние подарки родным и близким. Дальневосточный банк поздравляет финалистов акции, сотрудников нефтяных и газовых компаний России, клиентов банка с наступающими зимними праздниками и желает удачи в Новом году!

Победители акции «Настоящая удача»:

Миронов А. А., г. Оха Ревин А. В., г. Оха Шегутова А. А., г. Ангарск Сахаровский С. В., г. Ангарск Карпинский К. Г., г. Большой Камень

Телефон информационного центра ПАО «Дальневосточный банк»: 8 800 333-00-11(звонок по России — бесплатный).

* В рамках акции «Настоящая удача» было необходимо оформить один из следующих кредитов: «Кредиты наличными» (с обеспечением и без обеспечения) и «Рефинансирование потребительских кредитов», «Кредит под залог недвижимости на любые цели», «Кредит на покупку недвижимости (ипотека)», «Рефинансирование ипотечных кредитов» и «Автокредит».