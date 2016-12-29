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Банк "Союз" дарит подарок - одно бесплатное снятие наличных кредитных средств по картам банка в любом банкомате банка "Союз"!29 декабря 2016
Банк "Союз" поздравляет Вас с наступающим Новым годом и дарит подарок - одно бесплатное снятие наличных кредитных средств по картам банка в любом банкомате банка "Союз"!
Предложение действительно с 29 декабря 2016 г. и распространяется на карты, выпущенные в рамках следующих продуктов банка:
- Кредитная карта «Новые возможности»;
- Кредитная карта «Особое отношение»;
- Кредитная карта «Новогодний бонус»;
- «Карта Ингосстраха» (с лимитом овердрафта).
Соответствующие изменения тарифов банка вводятся в действие с 29 декабря 2016 г.
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