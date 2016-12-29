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ВТБ расширяет финансирование АО «ИСС»

В декабре 2016 года банк ВТБ выдал АО «Информационные спутниковые системы» имени академика М.Ф. Решетнёва» (АО «ИСС») кредитные средства в размере более 1 млрд рублей. Средства предоставлены в рамках кредитной линии с лимитом задолженности в объеме 3,3 млрд рублей, открытой в апреле 2015 года.

Финансирование предприятия ведется в рамках Федеральной целевой программы «Поддержание, развитие и использование системы ГЛОНАСС на 2012-2020 годы». Данная программа предполагает разработку и изготовление космических аппаратов нового поколения «ГЛОНАСС-К», которые отличаются от спутников предыдущей серии улучшенными техническими характеристиками и увеличенным сроком активного существования.



«Банк ВТБ сотрудничает с «ИСС» с 2006 года и готов продолжать финансирование амбициозных проектов предприятия. Мы уделяем большое значение содействию реализации федеральных целевых программ, в том числе, по тематике Роскосмоса», - отметил заместитель президента – председателя правления Валерий Лукьяненко.



ДЛЯ СПРАВКИ:

Акционерное общество «Информационные спутниковые системы» имени академика М.Ф. Решетнёва» – одно из ведущих предприятий российской космической отрасли, которое владеет технологиями создания космических аппаратов, комплексов и систем от проектирования до сдачи в эксплуатацию на всех орбитах – от низких круговых до геостационарных.

Компания выступает головным исполнителем по ключевым проектам в рамках приоритетных государственных программ в области космической деятельности, а также активно участвует в международных проектах.



Глобальная навигационная спутниковая система (ГЛОНАСС) – российская спутниковая система навигации, одна из двух функционирующих на сегодня систем глобальной спутниковой навигации.