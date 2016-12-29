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ВТБ вошел в состав учредителей Ассоциации «ФинТех»

Банк ВТБ вместе с крупнейшими участниками финансового рынка стал одним из учредителей Ассоциации развития финансовых технологий (Ассоциации «ФинТех»).

Принятие решения об учреждении Ассоциации явилось результатом организованной Банком России многомесячной работы всех участников.

Основными задачами данной организации будет разработка и внедрение инновационных технологических решений для развития финансового рынка и создание условий для роста эффективности экономики Российской Федерации.

Члены Ассоциации будут заниматься изучением и внедрением, в частности, технологий распределенных реестров, открытых интерфейсов (открытых API ), удаленной идентификации, а также созданием единого пространства для платежей физических и юридических лиц и др.

Ольга Дергунова, заместитель президента- председателя правления банка ВТБ, отметила: «Создание Ассоциации „ФинТех“ является очень важным шагом для повышения эффективности и конкурентоспособности всего российского рынка финансовых услуг. ВТБ как один из ключевых участников этого рынка будет принимать активное участие в работе данной организации».

Ассоциация начнет свою работу в январе 2017 года.